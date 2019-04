CRISTIANO MALGIOGLIO/ “Ho ricevuto 650 richieste d’amore su Tinder” (Costanzo Show)

Cristiano Malgioglio prende parola al Maurizio Costanzo Show e le risate non mancano. Si parla del suo ruolo di opinionista, di come sia comunque difficile perché “Bisogna arrivare alla pancia della gente”. Si parla anche del rapporto con Barbara d’Urso che lui definisce “una donna meravigliosa e davvero molto forte” e del viaggio fatto insieme a Cuba lo scorso anno per mettere su insieme un progetto. Poi Malgioglio ringrazia Maurizio Costanzo per le dichiarazioni fatte sul suo conto a Libero: “Io sono davvero felice di quello che hai detto su di me a Libero, soltanto che sopra al sito c’era il banner di Tinder… alla fine tutti credevano volessi fare degli incontri e ho ricevuto 650 richieste d’amore” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Malgioglio svela la data delle nozze di Pamela Prati

Cristiano Malgioglio pare abbia finalmente svelato la data che tutti attendevano di conoscere: quella della data del matrimonio di Pamela Prati. “Mi ha chiamato e le ho spiegato che non avevo ricevuto nemmeno la partecipazione alle nozze – ha raccontato Malgioglio a Dagospia -. Mi ha detto che me l’aveva spedita e che si sposerà l’8 maggio. Io fino a oggi non ho ricevuto nulla.” Di questo si parlerà anche questa sera, al Maurizio Costanzo Show; intanto Malgioglio si è espresso anche sul futuro marito della Prati:n “Mark Caltagirone non l’ho mai visto – ha ammesso il paroliere e cantante -, spero questa storia sia vera perché neanche un press agent hollywoodiano sarebbe in grado di inventare una cosa del genere. Lei è dispiaciuta per il comportamento di molti suoi amici che vanno in tv a parlare male di lei dietro compenso”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Cristiano Malgioglio al Maurizio Costanzo Show

Cristiano Malgioglio questa sera sarà tra i protagonisti assoluti del nuovo appuntamento nella seconda serata della rete ammiraglia di Casa Mediaset, con Il Maurizio Costanzo Show. Sul palcoscenico del teatro, l’istrionico cantautore potrebbe interpretare la sua nuova hit verso la stagione estiva: Dolceamaro. Ed infatti il siciliano, grandissimo amico di Barbara d’Urso, ha deciso di incidere nuovamente ed a distanza di anni, il successo anni ’80 della ruspante napoletana, chiedendole un featuring. Proprio Malgioglio attualmente è in televisione ogni lunedì sera, al fianco di Carmelita con la nuova edizione del Grande Fratello 2019. Per merito della sua verve e della spontaneità, l’opinionista televisivo di certo non le manda a dire. Ecco perché, proprio nel corso dell’ultimo appuntamento, interfacciandosi con Francesca De Andrè, ha avuto modo di parlare indirettamente con il padre di lei, avanzando anche una bizzarra proposta. “A me dispiace molto che Cristiano De Andrè offende questo programma, perché io sono anni che lo faccio e sono molto felice di farlo, quindi ti conviene se si farà il Grande Fratello Vip di venire qua, ti prendi un po’ di camomilla e vai rinchiuso là dentro, perché io non ho peli sulla lingua”.

Cristiano Malgioglio e le nozze di Pamela Prati: “Lei ha mentito!”

Cristiano Malgioglio, apprezzatissimo dal mondo social per il suo essere dichiaratamente trash, avrà modo di dire il suo punto di vista, anche questa sera intervistato dal giornalista romano durante l’appuntamento con Il Maurizio Costanzo Show. Di recente l’istrionico autore, si è espresso anche sulla particolare vicenda che riguarda Pamela Prati, intenta a vivere una ipotetica storia d’amore con tal Mark Caltagirone che in realtà, secondo alcune autorevoli testate giornalistiche sul web, nemmeno esisterebbe. In merito, Malgioglio ha detto la sua tramite Instagram, dispiacendosi molto per l’accaduto. “I miei amici mi hanno informato su quello che sta accadendo a Pamela Prati. Conosco Pamela da mille anni e tutto questo vortice che sta girando intorno a lei, mi mette molta tristezza. Che fine ha fatto la Pamela che conosco io? Non so se questa storia sia vera, finta, costruita… (…) Pamela, che cosa ti sta succedendo? Ho letto che molti dei tuoi amici non si sono fatti sentire… A questo punto devo dirti che hai detto una menzogna, perché il sottoscritto ti ha inviato ben due messaggi ai quali tu non hai risposto. Spero che tu possa essere felice… Matrimonio o no”.



