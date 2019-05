Cristiano Malgioglio/ “Ho scoperto per caso di avere un melanoma, sono un miracolato”

Cristiano Malgioglio racconta il dramma vissuto qualche anno fa a “Myr-Salute, Estetica, Benessere“, un programma dedicato alla salute, all’estetica e al benessere in onda da mercoledì 15 maggio, in seconda serata su La5. Il famoso paroliere ha parlato più volte della lotta che ha dovuto combattere contro un melanoma, ma ai microfoni del professor Santo Raffaele Mercuri, primario del reparto di Dermatologia dell’Irccs San Raffaele di Milano che lo ha preso in cura salvandogli la vita, svela tutti i dettagli della malattia. Malgioglio che ha più volte esortato il pubblico a non trascurare l’importanza dei nei sottoponendosi a tutti i controlli necessari, racconta così di aver scoperto di avere un melanoma casualmente al punto che, oggi, confessa di sentirsi un miracolato.

Malgioglio: “Ho scoperto per caso di avere un melanoma”

Parlare della malattia è ancora un tasto dolente per Cristiano Malgioglio che, tuttavia, consapevole di quanto sia importante la prevenzione, non perde occasione per raccontare la propria esperienza. “Io pregherei tutti quelli che hanno dei nei ma che non ci fanno caso, di farsi la mappatura dei nei – ha detto Malgioglio a “Myr-Salute, Estetica, Benessere” – Io me la sono cavata, ma potevo non accorgermene in tempo, sono stato molto fortunato. Per favore andate a farvi la mappatura. Questa è una testimonianza molto importante che non avevo mai fatto prima, ma mi sentivo di farla perché con questa mia dichiarazione posso salvare tantissime vite, come tu, professor Mercuri, hai salvato la mia”.

Malgioglio: una storia a lieto fine

Quella di Cristiano Malgioglio, fortunatamente, è una storia a lieto fine. Il cantautore, infatti, dopo aver tolto il melanoma che rappresenta uno dei tumori della pelle più pericolosi, non ha più avuto problemi. Oggi si sente molto fortunato e il suo obiettivo è riuscire ad aiutare chi sta combattendo la stessa battaglia e chi continua a trascurarsi evitando i controlli medici. “Io avevo soltanto questo granellino di sabbia, chiamiamolo così. Se queste forme di melanoma sono prese all’inizio puoi vivere felice e contento[…] Ma se lo lasciavo così chissà che percorso avrebbe fatto. La prevenzione è fondamentale, bisogna fare la mappatura dei nei, sempre. Anche quel neo che vi sembra perfetto potrebbe causarvi un danno enorme“, aveva raccontato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.





© RIPRODUZIONE RISERVATA