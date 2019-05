CRISTIANO MALGIOGLIO/ Pamela Prati e Mark Caltagirone nel mirino (Grande Fratello 16)

Cristiano Malgioglio ha scelto di trascorrere i giorni precedenti alla diretta del Grande Fratello 2019 di questa sera lontano da occhi indiscreti. E persino al di fuori dei confini italiani, visto che lo scorso venerdì ha preso un aereo per raggiungere Istanbul. Le critiche però non sono mancate, dopo diversi like e approvazioni per la cenetta a base di carne e verdure. Il paroliere infatti si mostra in un negozio di vestiti per trovare qualche occasione, affascinato dai colori e dai tessuti. Peccato che gli haters abbiano puntato il dito contro il cantante per via della decisione di mostrare le versioni taroccate di noti brand come Fendi e Versace. Fra i tanti vestiti, Malgioglio ne controlla qualcuno di visibilmente fasullo, tanto che qualcuno non esita a farglielo notare fra i commenti. “Esaltare il falso non ti fa sentire ridicolo? Manco ti mancassero i soldi per comprare l’originale”, scrive un ammiratore piccato.

CRISTIANO MALGIOGLIO A ISTANBUL

Cristiano Malgioglio non ne può più e ha scelto di sfruttare i social per mandare un messaggio importante. Anche se non c’entra nulla con il Grande Fratello 16, ma con una sua cara amica finita nel vortice delle polemiche da qualche mese. Parliamo ovviamente di Pamela Prati, bersagliata da molti per via del mistero che aleggia ancora attorno al misterioso fidanzato Marco Caltagirone. Che esista oppure no, zia Malgy sceglie di stare dalla parte di Pamela, stufo di sentire parlare di lei pure in territorio straniero. “Anche qui dove sono per lavoro a Istanbul gli italiani parlano del caso Pamela Prati”, scrive in un lungo post su Instagram.

IL MESSAGGIO A PAMELA PRATI DALL’OPINIONISTA DEL GRANDE FRATELLO

“Ti sei causata un danno enorme ed una brutta immagine che non meritavi affatto di avere”, aggiunge poi diretto alla showgirl, sicuro che sia vittima di una trappola ordita da qualcuno, anche se non è chiaro di chi possa trattarsi. “Chiedi scusa, scusa, scusa”, suggerisce ancora dopo averle consigliato di rivolgersi allo studio legale Bernardini de Pace per tutelarsi. Sono parole dure quelle di zia Malgy, non del tutto sicuro che Pamela non abbia in qualche modo avvallato le presunte menzogne dette al pubblico sulle sue imminenti nozze e molto altro ancora. “Ritorna ad essere la pantera ribelle che è dentro di te”, conclude intanto Malgioglio.



