CRISTIANO MALGIOGLIO/ Stasera entra nella casa? (Grande Fratello 16)

Cristiano Malgioglio si conferma il mattatore di questa sedicesima edizione del Grande Fratello 16. Il cantante, ex concorrente della versione vip del reality show, deve tantissimo a questo programma che l’ha rilanciato nel mondo dello spettacolo trasformandolo in una star social e non solo. “Il Grande Fratello è l’unico reality che amo in modo particolare” ha dichiarato il cantautore pronto ad entrare nella casa del GF16 per un confronto live. “Lo amo ancora molto di più perché mi ha fatto rinascere, mi ha fatto diventare il personaggio, non dico più amato dagli italiani, ma il personaggio che i ragazzini conoscono alla perfezione perché mi vedono come un buffo e questo è stato un regalo straordinario!” ha detto il cantante. Malgioglio è grato al Grande Fratello, un programma che gli ha permesso non solo di farsi conoscere al grande pubblico, ma anche di conquistare il cuore di tutte le generazioni Sulla compagna d’avventura Iva Zanicchi ha solo parole di stima ed affetto: “Iva la conosco da una vita da anni, anni e anni, ho scritto più di 150 canzoni per lei e adesso ci sarà il nuovo singolo che è straordinario!”.

Cristiano Malgioglio su Cristiano De Andrè

Cristiano Malgioglio è senza alcun dubbio uno dei protagonisti indiscussi del Grande Fratello 16. L’opinionista del reality show condotto con successo da Barbara D’Urso continua a catalizzare l’attenzione su di sé per via dei suoi look, ma anche dei suoi interventi. Durante l’ultima puntata, infatti, ha fatto tanto divertire la sua uscita “gane” con l’amica Barbara al punto che tra le risate generali stava rischiando di farla cadere in diretta televisiva. Non solo, durante l’ultima puntata del GF16, la zia Malgy ha inviato un chiarissimo messaggio a Cristiano De Andrè, il padre di Francesca De Andrè che in settimana aveva rilasciato delle pesantissime dichiarazioni sulla figlia e sul programma. “A me dispiace molto che Cristiano De Andrè offende questo programma, perché io sono anni che lo faccio e sono molto felice di farlo, quindi ti conviene se si farà il Grande Fratello Vip di venire qua, ti prendi un po’ di camomilla e vai rinchiuso là dentro, perché io non ho peli sulla lingua” ha detto Malgioglio.

Cristiano Malgioglio contro Alberico Lemme

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio ha attaccato ancora una volta il Dottor Lemme. Dopo le parole pronunciate all’interno della casa sul rapporto con i figli, Malgioglio si è sentito quasi in dovere di intervenire per dire la sua. “Il problema è uno solo” – ha detto Malgioglio – “Lemme è un diavolo. E non è controverso. E’ arrogante. Dovresti avere molto più rispetto e dovresti averlo per tutti gli altri componenti della casa”. Ma non finisce qui, visto che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2 ha usato parole davvero pesantissime nei confronti di Lemme tirando in ballo la sua professione: “Lo chiamate dottore poi, non lo è. Se sono tutti dottori come lui, allora!”.

Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso cantano Dolceamaro

L’ultima puntata del Grande Fratello 16 ha regalato però anche un momento davvero imperdibile di spettacolo. La zia Malgy, infatti, ha presentato il nuovo singolo “Dolcemaro” in duetto proprio con Barbara D’Urso. Si tratta di una versione remix del singolo lanciato da Barbara D’Urso nel 1980 pubblicato in una rivisitazione a due voci proprio con Cristiano Malgioglio. Per l’occasione i due l’hanno presentato e ballato in studio con la complicità anche di Iva Zanicchi e di tutto il pubblico. Inutile nascondere che la canzone si preannuncia una delle hit di quest’estate considerando il successo dei precedenti brani lanciati da Malgioglio negli ultimi anni. L’accoppiata D’Urso – Malgioglio si conferma così ancora una volta vincente, come del resto testimoniano gli ascolti del programma di Canale 5 che si conferma uno dei più seguiti della settimana.



