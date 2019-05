Cristiano Malgioglio/ Zia Malgy al centro di tutto: Dolceamaro e… (Grande Fratello)

Tutti cantano Dolceamaro, la hit di Barbara d’Urso che Cristiano Malgioglio ha rivisitato come cover per rilanciare la canzone della conduttrice del Grande Fratello 2019. Ed è sempre la zia Malgy a condividere entusiasta tutti i video che i fan gli inviano ad ogni ora, mentre intonano il brano e si lanciano in situazioni trash divertenti. Ma a divertire ancora di più il paroliere italiano è l’ultima novità lanciata da Striscia la notizia, che ha condiviso un video in cui alcuni spezzoni di tante puntate sono stati messi insieme per realizzare una ipotetica serenata canterina da parte della d’Urso. Cristiano condivide il video con tutti i suoi fan, che nel giro di poche ore si sbizzarriscono con i cuoricini su Instagram, superando quota 238 mila. Un’altra dimostrazione della grande popolarità di zia Malgy. “Molto divertente. Geniale”, commenta invece il diretto interessato. Clicca qui per guardare il video su Cristiano Malgioglio.

Cristiano Malgioglio, Grande Fratello 16: in attesa dell’invito al matrimonio di Pamela Prati

Cristiano Malgioglio attende con ansia di ricevere l’invito al matrimonio di Pamela Prati, ma l’opinionista del Grande Fratello 2019 è rimasto in qualche modo deluso. L’invito ricevuto infatti in questi giorni riguarda ben altre nozze, quelle di Eva Grimaldi e Imma Battaglia. “Spero di esserci”, dice non nascondendo la sua sorpresa nel vedere di chi fosse il biglietto. “Amore, venendo alle nostre unioni civii, ti unisci al nostro messaggio d’amore che siamo a tutti e tutte”, scrive invece la Grimaldi incalzando il paroliere. Clicca qui per guardare il video di Cristiano Malgioglio. Delusi anche i fan, soprattutto perché le nozze della Prati con Marco Caltagirone si avvicinano sempre di più. Senza considerare che il cantautore è uno dei ferventi sostenitori della showgirl, a cui ha scelto di credere senza riserve.

Il bacio appassionato a Barbara D’Urso

L’ultima puntata del Grande Fratello 2019 è piaciuta particolarmente a Cristiano Malgioglio, che è riuscito a strappare un bacio appassionato a Barbara d’Urso. Uno dei momenti trash più amati dagli spettatori italiani, che hanno subito fatto diventare virale la notizia sui social. Aspettiamo con ansia che Cristiano decida di entrare nella Casa per una breve incursione e soprattutto per una tirata d’orecchie a tutti i concorrenti, ancora impegnati in atteggiamenti che al pubblico stanno piacendo ben poco. Non è escluso che decida di replicare anche qualche momento divertente come l’anno scorso, anche se dato il problema al piede di Iva Zanicchi, potrebbe dover affrontare quest’impresa tutto da solo. Del resto le prime puntate del programma hanno confermato la volontà di zia Malgy di essere l’imperatrice indiscussa del salotto dursiano, un ruolo che non intende far oscurare nemmeno dalla collega Zanicchi. Nell’ultima puntata abbiamo visto Iva arrancare per ottenere la parola, per poi perderla nei pochi spazi concessi proprio per la decisione di Malgioglio di rubarle in qualche modo la scena.

Grazie a Striscia la notizia

Il commento sul matrimonio di Pamela Prati

Visualizza questo post su Instagram Sara’ un matrimonio da favola. Grazie per l’invito. Un post condiviso da Cristiano Malgioglio (@cristianomalgioglioreal) in data: Mag 3, 2019 at 8:41 PDT





