Cristiano Malgioglio/ Zia Malgy pronta ad abbattersi sulla Casa (Grande Fratello)

Cristiano Malgioglio è pronto per la conduzione della terza puntata del Grande Fratello, reality nel quale svolge il ruolo di ospite fisso come opinionista. La figura di Malgioglio si è molto legata negli ultimi anni a quella del Grande Fratello proprio grazie alla sua esperienza all’interno della casa. Malgioglio infatti ha partecipato all’edizione “VIP” del programma nel 2017 ottenendo un grande riscontro di pubblico per la sua eccentricità e la sua capacità di intrattenere, anche se a volte gli altri concorrenti avevano mostrato segni di stanchezza riguardo i suoi modi di fare particolari, da vera primadonna. Pur non essendo a vincere l’edizione dello show, Malgioglio è rimasto a furor di popolo a far parte della famiglia del Grande Fratello, anche grazie al solido rapporto che lo lega a Barbara D’Urso, svolgendo dunque il ruolo di opinionista e commentatore delle vicende della casa nelle edizioni successive dello show.

CRISTIANO MALGIOGLIO, LITE CON BARBARA PER LA PUBBLICITA’

Malgioglio però nell’ultima puntata del Grande Fratello ha vissuto un battibecco piuttosto acceso con Barbara D’Urso. Nonostante tra i due ci siano anche momenti divertenti che ne evidenziano l’amicizia di lungo corso (come quando Malgioglio si è visto “spiumato” dalla D’Urso che si è dimostrata sorpresa dal suo ultimo abito), c’è stata una scena di tensione che ha riguardato una delle pause pubblicitarie. I tempi scenici al Grande Fratello sono sempre molto stretti e chiedendo la parola per un commento, verso la fine della puntata Malgioglio si è sentito chiedere dalla D’Urso di essere particolarmente celere. Richiesta che non è piaciuta al cantautore, che ha sottolineato di essere lì per dire la sua e di volere lo spazio che la sua professionalità richiede. Un momento teso che lascia trasparire un pizzico di stanchezza nel rapporto tra la conduttrice e l’istrionico Malgioglio, non sempre facile da gestire proprio a causa della sua imprevedibile verve, che spesso rappresenta il vero punto di forza del suo personaggio.

CHE RISCHIO CON IL KILT!

Un momento che ha rappresentato una sorta di stonatura visto che Cristiano Malgioglio e Barbara D’Urso sono stati spesso protagonisti di momenti goliardici, come detto legati molte volte all’abbigliamento. “Tutti vogliono sapere come è vestito Cristiano Malgioglio!” ha detto scherzosamente la D’Urso nell’ultima puntata in cui si è divertita a strappare una piuma dalla mise di Malgioglio. Un tormentone, quello sui vestiti, nato quando il cantante si è presentato in kilt, rischiando anche l’incidente diplomatico in diretta, come da lui recentemente dichiarato in un’intervista: “Ve lo svelo in esclusiva, sotto il kilt non portavo le mutande, come da tradizione. Ho avuto una paura incredibile quando Barbara ha cercato più volte di alzarlo, così ho cercato sempre di starle lontano. Questo kilt ha una storia molto particolare, è un vintage, indossato da Sean Connery. E’ stato comprato in un mercatino delle pulci di Londra, l’ho fatto adattare dai miei adorati sarti indiani a Roma. Il risultato è stato molto interessante, mi sono trovato a mio agio, diciamo che le ‘gonne’ mi calzano a pennello.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA