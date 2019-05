Cristina, mamma Valentina Vignali/ Sorpresa al Grande Fratello: “Sei il mio orgoglio”

Momenti molto emozionanti in questa settima diretta del Grande Fratello 16 per Valentina Vignali. La ragazza è chiamata da Barbara d’Urso nella sala Led dove le viene mostrato un video che riassume le sue dichiarazioni sul difficile rapporto che ha con i genitori. Ma ecco che per lei c’è una sorpresa: la lettera di sua mamma Cristina. “Ciao Valentina, amore mio. Sei sempre stata la mia gioia e il mio orgoglio, lo sai.” sono le parole di mamma Cristina, che fanno subito scoppiare in lacrime Valentina. La lettera continua “Lo sport e le vicende della vita ti hanno forgiato come sei. Chi ti conosce sa che dietro questa corazza c’è un cuore grande, limpido e diretto e che tutta la tua famiglia ti ama per questo. Sei uno spirito nato libero.”

Valentina Vignali riabbraccia la mamma Cristina al Grande Fratello

Valentina Vignali non riesce a trattenere le lacrime di fronte alle parole di sua mamma Cristina. La lettera continua: “Sei la mia gioia e il mio orgoglio anche ora, che da alcuni anni non vivi più nella nostra casa. Ma la tua casa sarà per sempre dentro il mio cuore, perché il pensiero di te non mi abbandona mai, neppure un istante. Mai”. La sorpresa al Grande Fratello 16 non è finita qui perché Valentina viene freezzata perché ad entrare è sua mamma che la abbraccia forte, senza dire nessuna parola. Le due si guardano, si danno un bacio e Cristina si dice molto emozionata dal rivederla. “Non so cosa dire, ti voglio bene amore” ammette la donna, prima di salutare la figlia e lasciarla tornare nella Casa dai compagni.

