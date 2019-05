Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ Stefano Oradei teme tradimento? “Geloso e fuori di sé”

C’è qualcosa tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen? Secondo Alberto Dandolo nei corridoi di Ballando con le Stelle si sta parlando molto dell’intesa “sempre più profonda” tra l’ex calciatore e la ballerina. Pare che questo legame abbia mandato in tilt il fidanzato della bionda, Stefano Oradei, che ormai non la perde di vista. Il feeling tra loro potrebbe essere solo professionale, ma appunto voci e indiscrezioni si rincorrono. Un po’ come sembra fare Stefano Oradei che, secondo il giornalista di Oggi, starebbe seguendo la fidanzata come un’ombra. Ma si dice anche che si stia lasciando andare a sfoghi e pianti, oltre che a “scenate di gelosia a dir poco fuori misura”. Un altro caso scuote dunque Ballando con le Stelle, che sabato non è andato in onda perché c’era la finale dell’Eurovision Song Contest a cui ha partecipato Mahmood, piazzatosi poi al secondo posto. Ma sono solo voci quelle su Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen?

DANI OSVALDO E VEERA KINNUNEN, STEFANO ORADEI TEME TRADIMENTO?

Ma oltre a voci e indiscrezioni, su Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen ci sono anche retroscena. Come quello raccontato da Alberto Dandolo su Oggi. Pare infatti che gli autori di Ballando con le Stelle volessero mandare l’ex calciatore e la ballerina all’estero per realizzare una clip funzionale al dance show. Ma Stefano Oradei si sarebbe presentato da Milly Carlucci per convincerla a non far partire la fidanzata con Osvaldo. Inoltre, avrebbe minacciato di lasciare il programma e di partire anche lui, a sue spese, nel caso in cui Veera e Osvaldo fossero stati inviati dalla produzione da qualche parte. “Se lei parte, parto anche io”, avrebbe detto Oradei ai responsabili del programma. E viene descritto “fuori di sé”. Ma i diretti interessati continuano a smentire le voci, parlando invece di una intesa forte e di una semplice amicizia. Ma qualcuno non ci crede, e tra questi ci sarebbe il fidanzato di Veera.

