Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ Video, chissà se ce la faremo (Ballando con le stelle)

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen rischiano grosso a Ballando con le Stelle 2019, anche se la coppia ha di sicuro un asso nella manica rispetto ai nuovi rivali. Nella puntata di questa sera, l’ex calciatore e la ballerina dovranno infatti sfidare Marzia Roncacci e Samuel Peron per il ripescaggio, grazie ad uno spareggio stabilito dal regolamento di gioco ed annunciato fin dalla scorsa settimana. La Roncacci è riuscita infatti a vincere la staffetta contro gli altri eliminati, mentre Dani ha battuto Manuela Arcuri e Enrico Lo Verso durante lo spareggio successivo. Un vero colpo di scena per la giuria, che ha criticato in modo velato il pubblico per aver scelto di non premiare un grande concorrente come Osvaldo. Prima dell’inizio della sfida, Fabio Canino infatti ha sottolineato che al suo posto ed a quello di Enrico ci sarebbero dovute stare Nunzia De Girolamo e Suor Cristina. Purtroppo Dani non ha avuto fortuna nemmeno con la classifica tecnica, che lo ha visto finire al quarto posto con 47 punti al fianco di Milena Vukotic. Un vero colpo di scena se si pensa che finora non è mai uscito dalla rosa dei tre papabili alla vittoria.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen nel Paese delle Meraviglie

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen hanno scelto il Charleston per l’esibizione di Ballando con le Stelle 2019 della settimana scorsa e una coreografia ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie, il famoso film animato della Walt Disney. Un improbabile cappellaio matto lui e un’inedita ragazzina sognatrice lei, la coppia ha mosso i suoi passi grazie alla canzone Sweet Child of Mine dei Guns N’ Roses. Che cosa è andato storto secondo i giudici? Non sono mancati i passi veloci e quell’abilità a giocare con le gambe che finora ha permesso a Dani di conquistare diverse lodi. Per Carolyn Smith il problema è proprio quello: manca una certa elasticità della parte superiore del corpo, che avrebbe permesso al concorrente di portare a casa una nuova vittoria. “Stavo cercando di trovare un difetto“, ha detto invece Ivan Zazzarone, sottolineando più volte che il Charleston proposto dalla coppia è molto particolare, diverso dai canoni classici. Clicca qui per rivedere l’esibizione di Dani Osvaldo e Veera Kinnunen.

Dani Osvaldo incontra Alex Del Piero!

Non ci sono grossi dubbi sul fatto che Dani Osvaldo e Veera Kinnunen potrebbero portare a casa una vittoria certa a Ballando con le Stelle 2019. L’ultima parola è però quella del pubblico, che come sappiamo potrebbe scegliere di supportare la coppia rivale durante lo spareggio di oggi. Per Dani intanto si realizza un nuovo sogno, visto che il suo idolo Alex Del Piero sarà Ballerino per una notte questa sera. Nelle Stories infatti condivide un vecchio video legato al suo periodo nel calcio, in cui si complimenta con il campione italiano. “Ho finito le prove, sono stanco morto“, dice invece in un altro video su Instagram. Dani teme di non riuscire a superare la nuova sfida, dato che per la puntata di oggi sono previste tre coreografie diverse. “La vedo durissima questa settimana“, confessa infatti, “chissà se ce la faremo“. Più sicura forse la maestra, che ha sempre contato sulla forte abilità del suo allievo, anche se non gli ha mai permesso di rilassarsi un solo minuto. Clicca qui per guardare il video di Dani Osvaldo. Scopriamo infatti grazie alle Stories che nei giorni successivi le cose non sono andate meglio: prove in studio fino alle 23.30 e tanta stanchezza da recuperare.



