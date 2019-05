Daniel Craig, incidente sul set/ James Bond: operato alla caviglia, tweet ufficiale

Daniel Craig dovrà subire un intervento chirurgico dopo il recente infortunio alla caviglia sul set del prossimo film di James Bond. “Daniel Craig subirà un piccolo intervento alla caviglia a causa di un infortunio durante le riprese in Giamaica”, ha annunciato mercoledì l’account Twitter ufficiale del film “Bond 25”. “La produzione continuerà mentre Craig si riabiliterà per due settimane dopo l’intervento chirurgico”, si precisa ancora. La scorsa settimana, una fonte ha rivelato a Page Six che l’attore 51enne si è fatto male alla caviglia mentre era alle prese con una scena d’azione. La produzione inizialmente aveva minimizzato, parlando di semplice slogatura, ed invece così non è stato. “Questi attori che rifiutano le controfigure credono davvero di essere come gli eroi che interpretano…Craig è scivolato maldestramente su un molo e si è slogato la caviglia”, aveva raccontato la gola profonda.

Daniel Craig dovrà operarsi alla caviglia dopo una caduta

Questo per Daniel Craig non è sicuramente il primo incidente sul set. In precedenza l’attore aveva battuto due denti durante le riprese di “Casino Royale”, e si era tagliato profondamente un dito nel corso delle riprese di “Quantum of Solace” oltre a farsi male ad un ginocchio mentre sparava sul set di “Spectre”. Un incidente dietro l’altro che avrebbe fatto aumentare moltissimo la sua copertura assicurativa sul set, tanto che ingaggiarlo non converrebbe quasi più. La data di uscita del film è sempre fissata per aprile 2020, senza alcun tipo di spostamento. Secondo il Sun, l’attore è caduto all’inizio di questo mese mentre correva sul set dell’ultimo film di James Bond. “Stava correndo durante le riprese quando è scivolato ed è caduto in modo piuttosto imbarazzante”, ha confidato una fonte al tabloid britannico. “Aveva un bel po ‘di dolore e si lamentava della sua caviglia”. La notizia della ferita è emersa per la prima volta all’inizio di questo mese, quando la produzione in Giamaica è stata posticipata dopo che il 51enne Craig sarebbe stato ferito durante le riprese di una sequenza d’azione.

