Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen/ Video: “Una coppia vera…” (Ballando con le Stelle)

Continua il successo di Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2019. La coppia, dopo essersi esibita con un Boogie sulle note del brano “Rock and roll”, è stata giudicata dalla giuria di esperti, che l’ha premiata con un totale di ben 47 punti. Un punteggio tra i più alti della serata, che è valso ai due ballerini il secondo posto nella classifica definitiva. Dani Osvaldo si conferma quindi uno dei ballerini più promettenti e talentuosi dello show del sabato sera di Rai 1 e le sue esibizioni di danza, tra le più attese e cliccate di Ballando, continuano a collezionare numerosi successi. Vediamo come ha reagito la giuria capitana da Carolyn Smith di fronte alla sua ultima performance, attraverso i voti elargiti nel corso della serata. Ivan Zazzaroni, voto 10; Fabio Canino, voto 10; Carolyn Smith, voto 10; Selvaggia Lucarelli, voto 9; Guillermo Mariotto, voto 8.

Dani Osvaldo teme Ettore Bassi? “No, è un amico”

Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen continuano a collezionare un successo dopo l’altro, ma devono fare i conti con un altro agguerritissimo avversario, Ettore Bassi. L’attore è infatti oggi uno dei ballerini più promettenti della nuova stagione di Ballando con le Stelle 2019 e nell’ultima puntata è riuscito a conquistare il primo posto in classifica con un totale di 60 punti. Osvaldo, però, sembra non temere rivali e, incalzato dalle puntuali domande di Selvaggia Lucarelli, ha ammesso, con molta diplomazia, di non temere in alcun modo l’avanzata dell’attore. Il calciatore ha confermato infatti che Ettore Bassi “è un amico” e di fronte alla possibilità che quest’ultimo possa batterlo, ha replicato: “No, non so, preferisco migliorare me stesso e migliorarmi”. È davvero Ettore Bassi il suo rivale più accanito? La risposta è arrivata da Ivan Zazzaroni, per il quale Daniel Osvaldo è “più ballerino naturale”, mentre “Ettore più costruito”.

Veera Kinnunen: “Con lui ballo al 100%”

A contribuire al successo di Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2019, la sintonia nata nella coppia di ballerini. Un sodalizio che cresce puntata dopo puntata e che non è sfuggito all’occhio vigile di Carolyn Smith, che nell’ultima esibizione ha notato un dettaglio sottovalutato da altri. “Mi ha stupito Vera – ha ammesso la presidentessa della giuria – Normalmente gli insegnanti con i vip ballano e aiutano. Tu – ha sottolineato la Smith rivolgendosi alla Kinnunen – hai invece ballato. È la prima volta che ti vedo un po’ con il fiatone, il che vuoi dire che hai ballato da coppia, una coppia fantastica”. E, di fronte all’evidenza di una sintonia di coppia senza precedenti, Veera Kinnunen non ha potuto fare altro che confermare: “Ballo con lui come se fosse un ballerino – ha spiegato la maestra – vado al 100%”. Di seguito, il video dell’esibizione dei due ballerini.

