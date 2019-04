Daniel Osvaldo/ Svelerà il suo segreto a Mara Venier? (Domenica In)

Daniel Osvaldo è pronto a solcare la domenica televisiva italiana, dopo essersi fatto apprezzare a Ballando con le Stelle 2019. In coppia con Veera Kinnunen, l’ex talento del calcio e nuovo idolo della musica sembra aver trovato nella danza un nuovo porto a cui attraccare. I giudici sono più che entusiasti delle sue performance e le ammiratrici di certo ringraziano. Colpisce Osvaldo e non solo per la sua bellezza fisica, tale da mettere simpaticamente in crisi la relazione fra Selvaggia Lucarelli ed il fidanzato, ma anche per quella ribellione costante che la Kinnunen fatica a domare spesso e volentieri. Dani Osvaldo ha inoltre mantenuto la promessa fatta a Mara Venier lo scorso sabato: sarà ospite di Domenica In oggi, 28 aprile 2019. L’ex calciatore sarà presente più che altro per farsi conoscere dal punto di vista musicale, grazie ad un’esibizione con la band Barrio Viejo. Non è escluso però che sceglierà di unirsi alla zia Mara per fare quel famoso ballo sfumato durante la scorsa puntata del dance show di Milly Carlucci. Che cosa ha permesso a Dani di conquistare il pubblico italiano? Fra le tante doti la solarità e la simpatia, che dimostra anche in uno dei suoi ultimi post su Instagram. Posa per uno scatto con la band al completo, specificando però che hanno dovuto optare per un Renault 4 rosso perché “il Ferrari costava troppo”. Clicca qui per guardare la foto di Daniel Osvaldo.

DANI OSVALDO A DOMENICA IN

Non solo la danza nella routine quotidiana di Daniel Osvaldo, ma anche la sua musica. Impegnato su due fronti, l’ex calciatore ed ora ballerino di Ballando con le Stelle 2019 deve affrontare due tipi di prove diverse. Da un lato le coreografie e gli stili scelti dalla maestra che lo sta accompagnando nel percorso del dance show, Veera Kinnunen, dall’altra le prove con la band Barrio Viejo con cui si esibirà il prossimo 30 aprile presso il CrossRoads di Roma. Il gruppo si è inoltre allargato nelle ultime settimane ed ha accolto due nuovi elementi: alla tastiere Alessio e all’armonica Nathaniel. “Non sapete dove siete capitati”, scrive simpaticamente Dani sui social. A tre anni di distanza dal suo addio al mondo del calcio, sembra che Osvaldo abbia trovato una sua nuova dimensione. Merito anche del suo carattere, quel fare da cattivo ragazzo che a volte non gli calza proprio a pennello. Come fa notare una delle ammiratrici su Instagram, forse in realtà non è così diavoletto come vuole apparire.

