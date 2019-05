Daniela Cannucciari, chi è?/ Foto, la curvy viaggia nel tempo per la Juventus

Nella sfida Juve contro tutti a Ciao Darwin è Daniela Cannucciari a diventare protagonista del viaggio nel tempo per la squadra bianconera. Di lei sappiamo poco, ma su Instagram possiamo trovare il suo profilo come “Dany_smiling_curvy”. Nella descrizione specifica: “Sono una persona semplice, ma combattiva e che odia molto l’ipocrisia“. Arriva poi un avviso per chi vuole il suo follow: “Se non mi segui non sarai mai seguito perché l’amicizia è da entrambe le parti”. Tramite il suo profilo poi possiamo vedere più nello specifico la sua passione per la squadra bianconera, tanto che in una foto di qualche settimana fa posa insieme a un uovo di Pasqua di Cristiano Ronaldo. La vediamo anche sfilare, quindi probabilmente la donna fa proprio la modella.

Daniela Cannucciari, chi è? La juventina del viaggio nel tempo

Nella prova del tempo la juventina Daniela Cannucciari ha dimostrato comunque di essere anche molto simpatica. Scatena le risate del pubblico con qualche battuta, soprattutto quando nella terra degli indiani cerca di approcciarsi con uno di loro. Paolo Bonolis per una volta non può far altro che schierarsi e decide così di puntare il dito su di lei. Quando questa le chiede dei suggerimenti infatti il conduttore specifica: “Non è come nel calcio, qui non valgono gli aiuti“. Continuano le battute, fino a quando Daniela esulta perché il conduttore si lascia andare a un involontario quanto gradito “Forza Juventus”. La serata come sempre ci regala delle risate e vedremo se avrà delle ripercussioni con i tifosi che sui social network si stanno già scatenando.

