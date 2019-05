Daniela D’Antonio moglie Paolo Sorrentino/ “Era solo…” (A raccontare comincia tu)

All’interno del programma ‘A raccontare comincia tu‘, c’è anche spazio per un volto che certamente non è conosciuto dagli italiani: quello di Daniela D’Antonio, la moglie di Paolo Sorrentino regista e premio Oscar. La D’Antonio è una giornalista di Repubblica ed ha sempre accompagnato il marito Paolo durante le varie manifestazioni cinematografiche e durante le premiazioni. Insomma, per il regista napoletano Daniela D’Antonio è sempre stata un solido appoggio, una colonna a cui appoggiarsi nei momenti di difficoltà. E anche la sua Musa ispiratrice. In passato, comunque, la giornalista è riuscita anche a farlo maturare come persona, come ha lei stesso raccontato a Grazia: “Paolo a sedici anni era un ragazzo molto introverso e malinconico, sono stata io a spingerlo ad aprirsi maggiormente con gli altri e ad essere più socievole. Dopotutto, c’era anche da capirlo: non ha avuto un’infanzia facile, anzi. I suoi genitori sono morti quando lui aveva solo diciassette anni per una fuga di gas e lui ne è rimasto sconvolto.”

D’ANIELA D’ANTONIO, “HO REALIZZATO I MIEI SOGNI”

La sua famiglia è una famiglia d’eccezione: lei giornalista di Repubblica, lui regista premio Oscar, due figli. Insomma, cosa chiedere di più dalla vita? E infatti Daniela D’Antonio racconta la sua vita come se fosse una bella favola, un racconto romantico in cui ogni tassello del puzzle è andato al suo giusto posto: “Conobbi Paolo per puro caso. All’epoca Repubblica e la sede dei Teatri Uniti erano nello stesso palazzo e così ebbi modo di conoscere anche Toni Servillo. Tutti e tre ci conosciamo da tantissimo tempo e quando le amicizie nascono da ragazzi hanno radici profonde e non ci si lascia più. Così è stato per noi. Abbiamo condiviso molte cose insieme: abbiamo riso, abbiamo pianto, ci siamo divertiti. Quando siamo tornati dalla notte degli Oscar ci siamo guardati per un momento e ci siamo detti che la nostra vita è davvero bella e fortunata.” Impossibile darle torto. Da un inizio tragico, dovuto alla morte dei propri genitori, Paolo Sorrentino ne ha fatta davvero tanta di strada e si ritrova ad essere, ad oggi, uno dei registi italiani più famosi al mondo.

D’ANIELA D’ANTONIO MOGLIE DI PAOLO SORRENTINO: “NON E’ STATO FACILE”

La carriera di Paolo Sorrentino è stata lunga e la gavetta gli è servita per poter poi arrivare alle vette del cinema italiano. Lo stesso dicasi di Daniela D’Antonio, da tutti ritenuta nell’ambiente un’ottima giornalista, seria e competente, e non solo ‘la moglie di’. Questo percorso di vita ha fatto sì che i due si ritrovassero e che vivessero insieme alcuni momenti cruciali, come Cannes 2004: “Ricordo benissimo la premiazione di Cannes 2004, all’epoca non ci conosceva nessuno, eravamo degli outsiders. Paolo non aveva nemmeno uno smoking per presentarsi all’evento, il primo a credere in lui fu Giorgio Armani che gli diede un vestito. Ancora oggi lo ringrazio perché fu l’unico ad offrirci aiuto e questo è un bel ricordo che serbo nel cuore. Da lì in poi Paolo ha fatto una grande carriera.” Carriera che sta continuando a gonfie vele con un film dopo l’altro e soprattutto con la seconda stagione della (forse) sua più geniale creazione: quel nuovo Papa così diverso e non convenzionale che ha davvero scioccato il mondo. Insomma: dietro a un grande uomo c’è davvero una grande donna.

