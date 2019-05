Daniele Dal Moro eliminato?/ Tra Valentina Vignali e Martina Nasoni (Grande Fratello)

Un bacio a stampo per suggellare l’amicizia tra Daniele Dal Moro e Cristian Imparato

Daniele Dal Moro ha deciso di fare retromarcia negli ultimi giorni, mettendo fine alle liti avvenute al Grande Fratello 2019 con Cristian Imparato. Una pace suggellata con un bacio a stampo che ha fatto subito il giro dei social e che hanno rinforzato le tesi di alcuni che vedrebbero il gieffino veronese come un finto etero. Da quando Cristiano Malgioglio si è dichiarato sicuro della presenza di due gay nella Casa, gli occhi degli spettatori si sono soffermati infatti su Daniele e Michael Terlizzi. Il primo ha avuto dalla sua parte la fortuna di aver creato un legame con Martina Nasoni, mai andato oltre alcuni scambi di affetto e per questo messo in dubbio dai mal pensanti. Possibile che stia fingendo? Intanto il termometro sui social va a sfavore di Dal Moro, fra i più contestati del reality e forse prossimo all’uscita, grazie al televoto che si concluderà questa sera. E forse in previsione della diretta, Daniele ha deciso di fare un passo in avanti verso il cantante, spegnendo ogni discussione in corso. Doppio bacio a stampo fra i due ragazzi, lontani dagli occhi indiscreti degli altri concorrenti che si trovavano nelle immediate vicinanze. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Cristian Imparato.

Daniele Dal Moro: chi gli interessa davvero?

Daniele Dal Moro inizia a riflettere seriamente su quale ragazza del Grande Fratello 2019 potrebbe davvero interessargli. Le tensioni in settimana sono aumentate fra Valentina Vignali e Martina Nasoni e ancora una volta a far discutere è il rapporto che entrambe hanno creato con il bel veronese. In base al suo passato da tradita, la cestista è sicura di non poter mai fare uno sgarro simile a qualcun altro. La ragazza dal cuore di latta però non riesce a dimenticare alcuni atteggiamenti troppo complici che ha visto fra Daniele e Valentina. Mentre le due ragazze risolvevano tutto, dopo diversi pianti, lui riferiva a Kikò Nalli di aver iniziato a valutare la Vignali sotto il punto di vista romantico. Una luce che finora non si è mai accesa sulla gieffina, anche se l’hair stylist, che ne sa una più del diavolo, crede che abbia già fatto questo tipo di riflessione. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Kikò Nalli.

Si rimangia le sue parole…

Il Grande Fratello 2019 vede ancora Daniele Dal Moro fare marcia indietro sulle sue stesse parole. A Enrico Contarin ha confidato di avere più amici maschi che femmine nella sua vita privata, a distanza di poche ore dall’aver confidato a Kikò Nalli di aver iniziato a valutare la cestista sotto altri punti di vista. Secondo i due ragazzi veneti, la colpa in realtà sarebbe del modo di fare provocante di alcune ragazze della casa, tanto che Enrico ha accostato Valentina a Ivana Icardi, rievocando quanto accaduto fra l’argentina e Gianmarco Onestini. In tutto questo Daniele ancora una volta non la racconta giusta e forse hanno ragione tutti gli spettatori che vedono nel suo rapporto con Valentina qualcosa di più di una semplice amicizia, anche se lui continua a dire di vederla più come un uomo che come una donna. Convinta di aver superato certi confini, la cestista intanto ha preso delle distanze dal veronese, preferendo passare il tempo con altri concorrenti il più possibile.



