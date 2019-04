Daniele Dal Moro/ Flirt con Martina Nasoni, ma Erica… (Grande Fratello 16)

Daniele Dal Moro si trova in una situazione particolare al Grande Fratello 16, per via del flirt in corso con Martina Nasoni. In questi ultimi giorni i due ragazzi si sono avvicinati spesso, tanto che Martina ha chiesto ad Erica Piamonte se provasse un interesse romantico nei confronti del veronese. Daniele e Martina hanno condiviso poi il letto in diverse nottate, per poi risvegliarsi al mattino successivo fra baci e abbracci. Gesti comunque casti per ora: a quanto pare non è scappato un vero e proprio bacio. Anche perché Daniele ha confidato a Gennaro Lillio di trovare pesanti le pressioni della ragazza, che non riesce a stargli lontano. Nulla di tutto questo però traspare agli occhi della diretta interessata, convinta forse che stia per nascere qualcosa fra loro. Ambra Lombardo ha scelto di tirare le orecchie a Dal Moro per spingerlo ad essere meno equivoco e mettere le cose in chiaro con la ragazza, anche se il veronese sembra non averle dato retta. Il discorso tra l’altro è caduto proprio per via dell’arrivo di Martina, ancora una volta spuntata nel camerone da letto per stare vicino al bel Daniele.

Daniele Dal Moro: Martina ed Erica cotte di lui?

Il Grande Fratello 2019 ha sfornato un sex symbol? Daniele Dal Moro sembra essere riuscito a sollevare l’interesse non solo di Martina Nasoni, ma anche di Erica Piamonte. In due momenti del tutto diversi, le ragazze hanno rivelato ai rispettivi confidenti di avere una forte attrazione nei confronti del veronese. Erica sembra aver persino frainteso alcuni atteggiamenti del modello, che di contro ha sottolineato all’amico Gennaro Lillio di non vedere in lei una possibile fidanzata. Anche per questo negli ultimi giorni ha deciso di chiarire il suo punto di vista con entrambe le pretendenti: sta bene da solo e non crede che l’esperienza nel reality potrà regalargli quell’intimità necessaria per valutare un possibile legame amoroso. Due di picche quindi sia per Martina sia per Erica, anche se è quest’ultima ad essere stata scartata a priori. Daniele infatti non vede in lei un’anima affine: vanno d’accordo, ma non si sarebbe mai avvicinato a lei, se si fossero conosciuti all’esterno.

Giornate dure per lui?

Si prevedono giornate dure per Daniele Dal Moro al Grande Fratello 2019. Il ragazzo è riuscito ad entrare nel gruppo dei maschi ed a parte qualche rarità, sembra aver intrecciato un’amicizia forte con alcuni elementi. Fra questi Gennaro Lillio e Valentina Vignali, con cui ha parlato di più. Come ha detto lo stesso veronese a Martina Nasoni nella serata di Pasqua, non è sua abitudine parlare tanto con tutti. Riesce ad aprirsi solo quando valuta in modo positivo l’interlocutore, preferendo altrimenti non dire assolutamente nulla. Il discorso però ha dato modo a Martina di parlare di una certa assenza di dialogo che ha notato all’interno della loro coppia. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni. Sappiamo bene che agli occhi del pubblico la nascita di una possibile coppia riscuote sempre un forte interesse. Sarà sufficiente perché il modello di Verona entri nelle grazie degli italiani? I social testimoniano una forte antipatia della maggior parte degli utenti nei suoi confronti.



