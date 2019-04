Daniele Dal Moro, insulto omofobo a Cristian Imparato?/ Video, rischio squalifica

Una frase omofoba che Daniele Dal Moro avrebbe pronunciato nella casa del Grande Fratello 16 ha scatenato gli animi del pubblico di Twitter. Secondo gli internauti, qualche giorno fa, l’inquilino della casa di Cinecittà, nel parlare di Cristian Imparato, avrebbe utilizzato una parola riconducibile a un insulto; per questo motivo sono in molti, oggi, a chiedere la squalifica di Daniele. Ma qual è la parola che ha scatenato le proteste del pubblico social? Il concorrente del reality, confidandosi con un’altra inquilina, avrebbe parlato dell’ex bambino prodigio definendolo, senza mezzi termini, “checca”. Proprio a causa di questo termine, il pubblico che segue quotidianamente il reality su Twitter oggi chiede l’intervento immediato della produzione, con la speranza che un messaggio come questo possa non restare impunito. Daniele è a rischio squalifica?

È Cristian Imparato il destinatario della frase omofoba?

Sono in molti a chiedere la testa di Daniele Dal Moro dopo che questi, chiacchierando con Francesca De Andrè, si sarebbe riferito a Cristian Imparato con una frase omofoba. La parola pronunciata dal concorrente del Grande Fratello 16, però, secondo alcuni lascia spazio a numerose interpretazioni e sono in molti a credere che Daniele si riferisse in realtà al nome sua coinquilina Francesca De Andrè, il cui diminutivo è proprio “Checca”. Ma se da una parte c’è chi tende a difendere l’inquilino di Cinecittà, puntando sull’ambiguità del termine utilizzato, dall’altra c’è chi si dice certo di aver intuito che il destinatario di quel termine fosse proprio l’ex bambino prodigio, dal momento che Daniele, proprio nel corso della chiacchierata, avrebbe fatto riferimento a un accesso confronto avuto, qualche giorno prima, con Cristian Imparato.

La frase di Daniele Dal Moro dopo un acceso litigio

Daniele Dal Moro ha offeso Cristian Imparato? Di seguito, le presunte frasi omofobe pronunciate dal concorrente del Grande Fratello 16, in una dichiarazione pubblicata dal sito Bitchyf.it: “Quando ci sono le litigate serie, dobbiamo esserci. Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la checca, gli ho detto “ti mangio”. Ieri per un uovo gli ho detto “ti mangio”. Io, il motivo per cui nominerò Cristian, non è perché mi ha nominato a me, ma perché la motivazione che mi ha dato mi fa capire la sua intelligenza. Questo schizza perché ho mangiato due uova. Capisci?”. Nei giorni scorsi, Daniele Dal Moro e Cristian Imparato hanno litigati proprio a causa del cibo. Imparato, infatti, ha nominato il suo coinquilino a causa della sua abitudine di mettere sotto i denti ciò che gli pare, senza curarsi degli altri abitanti della casa. Dal Moro, però, non ha reagito nel migliore dei modi e, riferendosi a Imparato, ha detto: “Mi nomina perché mangio le uova. Se io mangio quello che mangi tu comunque sono due volte più figo di te! Fai poco il gradasso con me perché credimi, ti mangio vivo”.

Tutte le “perle” di Daniele Dal Moro in 4 video:

Parte 1: “checca isterica”#gf16 pic.twitter.com/LiPCD5B41i — Kasper_carlo_(2° account, qui commento reality) (@Carlo_bis) 28 aprile 2019





