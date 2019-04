Daniele Dal Moro sarà eliminato?/ Il flirt con Martina Nasoni è sincero?(GF 16)

Daniele Dal Moro potrebbe finire nei guai questa sera, per via di una frase scottante detta al Grande Fratello 2019 contro Cristian Imparato. In seguito alla diretta della scorsa settimana, i due ragazzi hanno avuto infatti da ridire per via dell’eccessivo consumo di uova da parte del veronese. Un particolare dettato dalla dieta rigida che Daniele ha deciso di seguire, in barba a tutti gli altri gieffini che si sono dovuti invece adeguare alle dinamiche della Casa. Dopo aver cercato di mettere in silenzio Cristian con un “ti mangio”, il ragazzo lo ha definito “checca” con l’amica Valentina Vignali: il web è insorto in pochi istanti e molti richiedono la squalifica diretta. Possiamo essere sicuri che Cristiano Malgioglio sceglierà di dire due paroline a Daniele, anche se è poco probabile che la produzione sceglierà di procedere con un’espulsione immediata. Se ciò dovesse avvenire, Dal Moro potrebbe essersi giocato in via definitiva la possibilità di rimanere nel reality e procedere a passo quasi certo verso la vittoria.

Daniele Dal Moro, conteso fra le donne del Grande Fratello

Conteso fra le donne: Daniele Dal Moro non ha fatto altro che rubare cuori all’interno del Grande Fratello 16, riuscendo a colpire diverse concorrenti. Non solo Martina Nasoni, con cui ha un flirt in corso più o meno turbolento, ma anche Erica Piamonte ed a quanto pare persino Valentina Vignali. Il ragazzo di Verona e la cestista hanno stretto un forte legame fin dall’inizio del programma, ma secondo il pubblico potrebbe essere accaduto qualcosa di più. In una delle ultime notti, Daniele e Valentina si sono ritrovati al di sotto dello stesso cuscino e da alcuni rumori in sottofondo sembra che sia scattato un bacio. I social sono già a caccia di altri dettagli, anche perché subito dopo questo momento, Valentina è crollata a piangere in piscina. Per quale motivo? Nel frattempo Daniele è riuscito ad abbattere ogni muro che lo separava da Martina, riuscendo a stringere ancora di più il loro legame. Lo dimostrano le particolari effusioni più o meno spinte che li hanno visti protagonisti in questi giorni. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.

Daniele Dal Moro e Martina Nasoni: avventura a passo spedito ma…

Il Grande Fratello 2019 sta procedendo a passo spedito per Daniele Dal Moro, che tuttavia potrebbe veder crollare tutto il palco a causa del suo atteggiamento fumantino. Il veronese non ha mai nascosto di essere pronto allo scatto ed anche per questo si è sempre trovato a suo agio con Valentina Vignali, mossa dalla stessa furia. Un carattere molto diverso da quello che lo ha avvicinato a Martina Nasoni e che mostra alla stessa ragazza. Ed anche se fra i due le cose procedono a gonfie vele, Daniele non dimentica la differenza d’età che li separa. In molti momenti ha definito Martina molto più matura della sua età, salvo poi ritrattare tutto di fronte a confessioni importanti. Il veronese infatti ha deciso di non parlare di alcuni eventi dolorosi della sua vita, sottolineando che lei non potrebbe mai comprenderli. Il rischio per Daniele è di rovinare il suo rapporto con la ragazza dal cuore di latta, per ora travolgente ed allo stesso tempo molto fragile.



