Daniele Dal Moro/ Video, nessuno si fida di lui: rischio nomination (Grande Fratello)

Daniele Dal Moro ha ormai concluso la sua storia d’amore al Grande Fratello 16, ovvero il flirt più o meno forte creato con Martina Nasoni. I due ragazzi infatti hanno litigato spesso e volentieri negli ultimi giorni, con toni sempre più accesi. Daniele alla fine ha scelto di prendere le distanze in via definitiva, sicuro di non potersi permettere situazioni problematiche. Anche Martina ha lo stesso punto di vista, ma dopo aver parlato a lungo con le telecamere su come avrebbe voluto terminare tutto, ha avuto un piccolo ripensamento. Questa volta però è stato il ragazzo di Verona a metterle un freno: vuole che lei si viva l’esperienza della Casa in tutta libertà. Non sarà lui di certo a toglierle questa opportunità, anche se lasciandola libera toglie qualcosa a se stesso. Ancora una volta la preferenza di Daniele va a Valentina Vignali: subito dopo la lite con Martina, ha scelto di portare la cestista alla cena bonus al B&B.

Daniele Dal Moro non convince fuori e dentro la casa

Il GF 2019 non regala attimi di pace a Daniele Dal Moro, al centro delle critiche non solo da parte del pubblico da casa, ma anche di altri concorrenti. Gianmarco Onestini infatti non lo vede di buon occhio e ha deciso di riferire a Enrico Contarin alcuni atteggiamenti che non gli sono proprio piaciuti. Sembra che il ragazzo abbia fatto dei gesti poco carini contro il concorrente di Bessica, per poi mantenere una facciata pulita. Non è la prima volta che emerge questo particolare, evidenziato da Cristian Imparato in precedenza durante le fase iniziali del suo flirt con Martina Nasoni. Daniele non convince nemmeno il pubblico, per via di quello sguardo sempre diretto a Valentina Vignali. E persino Francesca De André non si fida troppo di lui, colpevole ai suoi occhi di essere stato sempre poco chiaro nei confronti di Martina. Per una volta concorrenti e pubblico sembrano d’accordo sul considerare Dal Moro un ragazzo da cui guardarsi le spalle, poco limpido. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro e Michael Terlizzi.

Rischia la nomination al Grande Fratello?

Negli ultimi giorni del Grande Fratello 2019 abbiamo conosciuto altri lati della personalità di Daniele Dal Moro. In seguito all’ultimo scontro con Martina Nasoni, il ragazzo è rimasto duramente colpito da alcune parole e dalla possibilità di apparire freddo e privo di sentimenti agli occhi degli altri. Per questo ha cercato subito un chiarimento con Michael Terlizzi, uno dei pochi che gli avrebbe manifestato sempre il proprio affetto. Con le lacrime agli occhi, Daniele ha sottolineato più volte di volergli bene e di essere invece incapace di gesti affettuosi che possano dimostrare le sue parole. Michael lo ha abbracciato a lungo e forse questa è la prima volta che emerge un Dal Moro molto diverso da quello visto finora. Più sensibile del previsto o stratega? Il dubbio è lecito, visto che in passato ha dato più volte dimostrazione di contraddirsi. Gli spettatori però sono ancora sul piede di guerra nei suoi confronti, tanto che sui social è fra i meno apprezzati della Casa. Questo lo mette a rischio ancora una volta, in caso di televoto. Un evento tra l’altro molto probabile se si pensa che molti degli altri concorrenti non lo vedono di buon occhio, anche se ancora una volta è stato nominato il migliore della Casa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA