Daniele Dal Moro/ Video, non ne vuole sapere di Martina Nasoni (Grande Fratello 16)

Daniele Dal Moro è riuscito a fare un piccolo tuffo nel passato, ripercorrendo i primi istanti che lo hanno accompagnato nella Casa del Grande Fratello 2019. Il merito è della decisione dei piani alti di dividere in due il gruppo di concorrenti rimasto in gara, dando al veronese di ritornare al Camping Carmelita. Questa volta si tratta però di condividere quello spazio ristretto, inframezzato solo dalle tende e dai sacchi a pelo, con Martina Nasoni. Come stanno procedendo le cose fra i due? Daniele appare fin troppo determinato a voler chiudere la parentesi rosa creata fino a qualche giorno fa. “Io le voglio bene, ma cerco di tenere un po’ le distanze”, dice ad un Enrico Contarin curioso di scoprire le novità. Dal Moro è fermo nelle sue posizioni. Non vuole rovinarsi l’esperienza del reality e rivivere le forte tensioni avvenute appena una settimana fa. La ragazza sarà dello stesso avviso? Sembra che la visione dei due sia ancora una volta diversa. Clicca qui per guardare il video di Daniele Dal Moro.

Daniele Dal Moro, Grande Fratello: l’intuito improvviso

Colto da un improvviso intuito, Daniele Dal Moro aveva parlato con nostalgia dell’esperienza al ranch ancora prima che il Grande Fratello 2019 gli svelasse la partenza per il Camping Carmelita. La scusa è una gita con alcuni dei concorrenti della Casa, fra cui Martina Nasoni. Da quando la situazione è cambiata fra i due ragazzi, entrambi si mostrano del tutto diversi e più rilassati. Per primo Daniele, che finalmente può pensare solo alla sua forma fisica e poco altro. Inconsapevole del malumore che si sta sollevando nella Casa Bella, il ragazzo è finito in via indiretta al centro di una polemica del gruppo ‘rivale’ sul forte quantitativo di rossi d’uovo buttato finora. Secondo Francesca De Andrè infatti gli sprechi sono stati fin troppo, dalla marmellata sfruttata per gli spuntini notturni fino alla mancanza di dolci per la colazione mattutina. Ed anche se il dito non è stato puntato contro Daniele, la critica all’uomo uovo ed alla sua abitudine di usare solo gli albumi è stata più che esplicita.

Lontano da Martina Nasoni ma non troppo

Lontano dagli sguardi di Martina Nasoni, ma nemmeno troppo, Daniele Dal Moro continua per la sua strada al Grande Fratello 2019 e si avvicina sempre di più all’amica Valentina Vignali. I due ragazzi hanno creato un forte legame e non sono ancora terminati i sospetti del pubblico sul possibile flirt in atto fra loro. Ad alimentare il fuoco del dubbio sono le recenti divisioni del gruppo: la cestista non ha accolto con piacere la distanza dall’amico Dal Moro. “Adesso si trova in una situazione ravvicinata e non per causa mia”, ha sottolineato subito dopo averlo visto fare il sacco per trasferirsi al Camping. Il timore della Vignali è infatti che Daniele si riavvicini a Martina grazie a questa piccola esperienza come campeggiatori. Anche se nella mente del ragazzo sembra non esserci più spazio per niente che lo riguardi in via diretta. E questo vuol dire che l’amicizia con la Vignali verrà messa al primo posto rispetto a quella con la Nasoni



