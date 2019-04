Daniele Interrante, ex fidanzato Francesca De André/ “Facevo tutto, non bastava mai”

Daniele Interrante è l’ex di Francesca de Andrè concorrente del Grande Fratello 16. L’ex tronista di Uomini e Donne, oggi opinionista dei salotti televisivi di Barbara d’Urso, in passato ha vissuto una lunghissima storia d’amore con la figlia di Cristiano de Andrè. L’ingresso di Francesca De Andrè nella casa più più spiata d’Italia ha sicuramente sconvolto gli equilibri sia tra i coinquilini che fuori. Nel giro di pochi giorni, infatti, non solo è arrivata la diffida del padre Cristiano De Andrè, ma la ragazza ha discusso con diversi concorrenti tra cui il Dottor Lemme e Mila Suarez. Non solo, nelle ultime ore la ragazza ha deciso di raccontare alcuni particolari della sua vita privata soffermandosi sulla relazione vissuta proprio con Daniele Interrante.

Francesca De Andrè su Daniele Interrante: “dava per scontate le cose”

E’ un fiume in piena Francesca De Andrè all’interno della casa del Grande Fratello 16. Dopo la diffida ricevuta dal padre Cristiano De Andrè, la ragazza ha confidato a Gianmarco Onestini ed altri coinquilini alcuni dettagli sull’ex Daniele Interrante. “ Facevo la donna, facevo tutto ma non bastava mai e veniva dato per scontato“ ha detto la Dè Andrè che con Daniele ha vissuto una relazione durante sei anni. “Io le persone ingrate che danno per scontato le cose non le sopporto affatto” ha proseguito Francesca, che si è poi lasciata andare ad un vero e proprio sfogo: “ Se uno lascia andare un amore per codardia e vigliaccheria, manca un grado di maturità importantissimo. Uno deve aver voglia di imparare a fare le cose, se uno non ha voglia è finita”. Parole chiare che lascerebbero intendere che, dietro la fine della loro storia d’amore, un ruolo decisivo l’abbia giocato proprio Daniele Interrante.

L’ex fidanzato di Francesca era troppo superficiale? Francesca De Andrè si scaglia contro il suo ex Daniele Interrante. “Se non fosse stata per colpa di Daniele e della sua superficialità, non saremmo arrivati questo” dice la concorrente del Grande Fratello 16 parlando della fine della storia d’amore con l’ex tronista di Uomini e Donne. Le parole della De Andrè sicuramente avranno una replica dal diretto interessato considerando che Daniele Interrante è opinionista dei vari programmi di Barbara d’Urso. Cosa avrà da dirgli Interrante? Per scoprirlo non resta che seguire i programmi di Carmelita!

© RIPRODUZIONE RISERVATA