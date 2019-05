DANIELE INTERRANTE, EX MARITO GUENDALINA CANESSA/ Entrerà nella casa del GF 16?

Daniele Interrante, ex marito di Guendalina Canessa ed ex fidanzato di Francesca De Andrè, a Domenica Live di Barbara D’Urso ha commentato quanto successo tra le due nella casa del Grande Fratello 16. La scorsa settimana, infatti, la Canessa è entrata nella casa per un confronto – scontro con la figlia di Cristiano De Andrè accusandola di aver iniziato una relazione con l’ex marito quando i due erano ancora sposato. La De Andrè ha smentito a gran voce la cosa, anzi rivolgendosi alla Canessa l’ha accusata di essersi messa in mezzo tra lei e Daniele. Nel salotto di Domenica Live a prendere posizione in merito alla cosa è stato proprio l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha detto: “Francesca non era assolutamente la mia amante quando stavo ancora con Guendalina. La conoscevo si, ma non stavamo insieme“.

Daniele Interrante e Guendalina Canessa: “eravamo in un periodo non facile”

Il matrimonio tra Daniele Interrante e Guendalina Canessa è naufragato, ma non per colpa di Francesca De Andrè. “Io e Guendalina eravamo in un periodo non facile” ha confessato l’ex tronista a Domenica Live, che ha proseguito dicendo: “fino a quando non le ho detto che la nostra storia era finita. A quel punto ho iniziato una relazione con Francesca. Io e lei ci siamo amati alla follia”. Interrante ha però confermato le parole della De Andrè circa le foto hot inviategli dalla ex moglie Guendalina Canessa: “è vero che Guendalina mi ha mandato alcune foto quando stavo con Francesca. Ma erano di un servizio fotografico, per un lavoro. Non le ho mai fatte vedere a Francesca. Lei semplicemente è molto possessiva, ha preso il mio telefono e le ha viste e si è molto arrabbiata. Quelle foto però non le ha scattate per me”. Poi Daniele ha proseguito raccontando che la storia con Francesca si è conclusa male, ma “io le vorrò per sempre bene”.

Daniele Interrante: “Gennaro Lillio non è l’uomo per Francesca De Andrè”

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello 16 sembra stia per nascere qualcosa di tenero tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Daniele Interrante, ex fidanzato della figlia di Cristiano De Andrè, non vede di buon occhio la cosa stando a quanto detto a Domenica Live: “Vedo negli occhi di Francesca gli stessi che aveva con me quando ci siamo conosciuti. Non è l’uomo per lei”. Intanto l’ex tronista è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello 16 per un confronto con la ex moglie e l’ex fidanzata a cui potrebbe rivelare in diretta del possibile flirt tra Giorgio Tambellini paparazzato fuori dalla casa in campagna di una misteriosa modella. Non solo Interrante è pronto ad un confronto anche sul comportamento avuto con Michael Terlizzi: “non posso non dire a tre persone che conosco da quindici anni quello che penso sullo schifo che hanno detto e fatto perché non mi va giù. Di quello che hanno detto su Michael, di quello che si permettono di fare ancora”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA