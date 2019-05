Daniele Interrante, stoccata a Melissa Satta al GF 16/ “Quando stavamo insieme…”

Daniele Interrante fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello per un confronto con le sue ex Francesca De André e Guendalina Canessa. Prima, però, lancia un’inaspettata frecciatina a Melissa Satta. “Ma nella Casa c’è anche Melissa Satta? – chiede Interrante – Sai com’è, hai detto che avrei dovuto incontrare le mie ex.. magari erano tutte!” Parole che sono una chiara frecciatina all’ex velina di Striscia La Notizia, intenzione confermata anche dallo stesso Daniele alla d’Urso che preferisce non entrare nel merito della questione. Una vicenda che gli amanti del gossip però sicuramente ricorderanno e che affonda le sue radici in un botta e risposta abbastanza acceso tra i due risalente a qualche tempo fa. Nel corso della trasmissione di Piero Chiambretti “Cr4 la Repubblica delle donne”, in merito alla relazione con Interrante, la Satta aveva dichiarato: “La mia relazione con Daniele Interrante? Povera me, ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo perché […] Ero io l’uomo”.

BOTTA E RISPOSTA TRA DANIELE INTERRANTE E MELISSA SATTA

Daniele Interrante aveva poi replicato attraverso le pagine del settimanale Spy: “Capisco che la gratitudine non faccia parte del mondo dello spettacolo, ma a questi livelli no dai, vi prego”. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti sottolineato come lei abbia trovato il successo grazie al suo aiuto: “Ricordo a Melissa che quando ci siamo fidanzati lei era maggiorenne da poco. Era venuta a Milano, dove le avevo trovato casa. L’avevo coccolata, come si fa tra innamorati. […] io ai tempi avevo una mia popolarità, e ho pensato di poterle dare una mano a realizzare i suoi sogni”. Da questo acceso botta e risposte, che è poi proseguito, nasce anche la frecciatina che Interrante lancia in diretta al Grande Fratello e che potrebbe trovare un’ulteriore replica della Satta.

