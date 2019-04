Daniele: offesa omofoba a Cristian Imparato/ Squalificato dal Grande Fratello 2019?

Se speravamo che il Grande Fratello 2019 stesse filando liscio come l’olio, ci sbagliavamo di grosso. Ed infatti Daniele, ha deciso di “regalare” al pubblico del reality show, la prima offesa omofoba per Cristian Imparato. Dopo avere litigato con lui, evidentemente si è legato al dito la discussione e così, possedendo le poche armi a sua disposizione, ha deciso di insultare il vincitore di “Io Canto”. Già nella serata, si era diffusa questa notizia ma, le prime clip presenti sul web, mostravano un audio distorto e non si comprendeva bene quale parola avesse realmente detto. Successivamente, i nuovi filmati diffusi in rete, hanno chiarito visibilmente le idee. Il ragazzo infatti, avvinghiato a Valentina Vignali, avrebbe apostrofato Imparato come “checc*”. Dopo questa offesa, anche la giocatrice di basket lo avrebbe sollecitato a non dire certe cose, mettendogli la mano sulla bocca per farlo zittire. A questo punto, aspettiamo con ansia che Barbara d’Urso, apra il collegamento con la Casa il prossimo lunedì sera, per sapere cosa ne pensa (e quale provvedimento avrà preso lo show contro di lui).

Grande Fratello 2019, Daniele e l’offesa omofoba a Cristian Imparato

In dettaglio, Daniele e Valentina stavano parlando avvinghiati sul letto. Tra una risatina e l’altra, si è parlato di litigi seri e così (come riporta il buon Fabiano di BitchyF), il ragazzo ha affermato: “Quando ci sono le litigate serie dobbiamo esserci. Queste litigate da bambini. Ieri parlavo con la che**a, gli ho detto ‘ti mangio’. Ieri per un uovo gli ho detto ‘ti mangio’. Io il motivo per cui nominerò Cristian non è perché mi ha nominato a me, ma perché la motivazione che mi ha dato mi fa capire la sua intelligenza. Questo schizza perché ho mangiato due uova. Capisci?!”. Proprio alcuni giorni addietro, Daniele si era reso partecipe di un altro momento da “squalifica”. Parlando di Lemme e ironizzando sulla prova di Pasqua che avrebbe visto i concorrenti del Grande Fratello 2019, in giardino a turno seduti a “covare un uovo”, il veronese aveva esclamato: “Potremmo seviziarlo e lasciarlo lì? Ma se tipo lo leghiamo e lo sediamo? Cosa può fare? Non gli facciamo male”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA