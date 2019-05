DANIELE SILVESTRI/ “Papa Francesco è il mio capo politico” (Concerto Primo Maggio)

Daniele Silvestri è uno degli ospiti del Concerto Primo Maggio 2019, l’evento musicale promosso da Cgil, Cisl e Uil e condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi su Rai3. In diretta da Piazza San Giovanni a Roma dalle ore 15.00 del 1 maggio 2019 andrà in scena l’evento musicale organizzato da Massimo Bonelli, che festeggia quest’anno la sua ventinovesima edizione. Sul palcoscenico oltre a Daniele Silvestri ci saranno tanti artisti con cui il cantautore romano ha condiviso quest’anno il Festival di Sanremo 2019. Si tratta di: Achille Lauro, The Zen Circus, Daniele Silvestri, Ex-Otago, i Negrita e Motta. Un appuntamento importantissimo che vedrà Silvestri presentare dal vivo anche alcuni brani estratti dall’ultimo disco di inediti dal titolo “La terra sotto i piedi” in uscita venerdì 3 maggio 2019.

Daniele Silvestri: “Papa Francesco è il mio faro”

Ospite del programma “Beati voi: 10 Comandamenti“, Daniele Silvestri è internato durante la puntata dedicata al comandamento “non rubare“. In questa occasione il cantautore romano ha rilasciato una serie di dichiarazioni parlando anche di Papa Francesco, che ha definito: “è il mio capo politico attuale“. Non solo, Silvestri ha parlato di economia e dignità esprimendo senza mezzi termini il suo pensiero. “Uno dei furti più gravi commessi dalla società è il furto della dignità e in questo senso siamo tutti responsabili” ha dichiarato l’artista romano. Silvestri ha poi chiarito che questa cosa è successo in tutte le epoche storiche: “nella storia è sempre successo, anche se la storia dovrebbe progredire e il progresso dovrebbe renderci persone migliori e società migliori. Ci sono episodi, come quello dei Sikh indiani e tanti altri che riguardano il mondo del lavoro, dell’immigrazione, della discriminazione, che sono esempi di furti di dignità. Un Paese dovrebbe riuscire a mettere in campo tutti gli anticorpi possibili per evitare questo tipo di furto“. Infine parlando di economia ha detto: “l’economia oggi determina il futuro dei poveri e delle società. Questo funziona da un punto di vista pratico ma il problema è che il mercato non ha un pensiero e non ha un cuore. Non c’è un pensiero di uomo, di società o di relazioni“.

Daniele Silvestri e il nuovo album “La terra sotto i piedi”

Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019, dove ha gareggiato con il brano “Argento Vivo“, Daniele Silvestri è pronto a pubblicare il suo nuovo album di inediti. Si tratta di “La terra sotto i piedi” in uscita da venerdì 3 maggio 2019; un album importante che il cantautore romano presenterà durante un lungo instore tour che lo vedrà toccare diverse città italiane. Ad annunciarlo è stato lo stesso Silvestri che sulla sue pagine social ha scritto: “Visto che per i concerti passerà ancora un bel po’ di tempo, chi ha voglia di ascoltare il nuovo disco, sentirmi raccontare qualcosa o semplicemente farsi firmare la propria copia appena acquistata, ecco qualche occasione per farlo: si inizia da Roma il 3 maggio, cioè il giorno stesso in cui esce La terra sotto i piedi“. I prossimi live dell’artista romano, infatti, sono previsti per il prossimo 25 ottobre in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni di carriera del cantautore.

Video su Daniele Silvestri

© RIPRODUZIONE RISERVATA