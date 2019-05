DARIO ACOCELLA, EX MARITO BIANCA GUACCERO/ Da mia figlia Alice ho visto il vero amore

Dario Acocella è l’ex marito di Bianca Guaccero, ospite a Domenica In di Mara Venier. L’attrice e conduttrice di “Detto Fatto” è pronta a raccontarsi a cuore aperto nel salotto televisivo della domenica di Raiuno alla zia Mara. La Guaccero, infatti, ripercorrerà alcuni dei momenti più belli della sua vita professionale e privata, ma non mancheranno anche alcuni momenti di grande difficoltà come la separazione dal marito e padre della piccola Alice. L’attrice, che nel 2008 ha presentato anche il Festival della Canzone Italiana di Sanremo, parlando proprio della sua separazione da Dario ha raccontato: “è stato il periodo più doloroso della mia vita. Avevo sottovalutato il peso della separazione, ho scoperto dopo che, in termini di sofferenza, è una montagna da scalare”.

Bianca Guaccero e l’ex marito Dario Acocella

Un amore durato 10 anni quello tra Dario Acocella e Bianca Guaccero. Nel 2013 la coppia ha deciso di sposarsi con una cerimonia in spiaggia, ma quattro anni dopo si sono separati. La separazione è stato uno dei momenti più difficili della vita dell’attrice italiana che, intervistata dal settimanale Oggi, ha raccontato come ha dovuto fare i conti con qualcosa di più grande di lei. Un momento terribile, dal quale però è uscita più forte di prima. “Ringrazio tutto quello che è successo perché mi ha dato una consapevolezza e una forza che non credevo di possedere. Mi ha costretta a fare i conti con le mie insicurezze e mi ha insegnato ad accettare me stessa nel bene e nel male” ha dichiarato dalle pagine di Oggi. Dopo la fine del matrimonio la Guaccero è single come ha raccontato al settimanale Nuovo: “Non mi innamoro facilmente. Per me è difficile trovare quello giusto”. Non ha problemi a precisare che è una donna difficile, che apprezza in uomo ” la veracità, la spontaneità, la forza d’animo”.

Dario Acocella e la figlia Alice

Classe 1979, Dario Acocella è un regista romano conosciuto dal grande pubblico per via della storia d’amore con Bianca Guaccero. Nel 2013 si sono sposati e quattro anni dopo è arrivata la separazione. “Quando un rapporto dura molti anni si cresce, si cambia, e può succedere che due persone, invece di crescere insieme, di andare nella stessa direzione, si allontanino sempre più, fino a quando la distanza diventa incolmabile. Non è colpa di nessuno se accade, se a noi è accaduto” ha raccontato la conduttrice di Detto Fatto. Dal loro amore è nata la piccola Alice, di cui la Guaccero ha detto in un’intervista: “Mia figlia mi ha mostrato l’amore vero”.



