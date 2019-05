Davide Silvestri a Vieni da me/ “Sono tornato per raccontare la mia vita”

Grande attesa per l’inizio della nuova puntata di Vieni da me. Dopo Giorgio Tirabassi e Paolo Brosio, infatti, ospite di Caterina Balivo sarà Davide Silvestri, attore che, dopo aver conquistato il successo quando era giovanissimo, da qualche tempo, si è allontanato dalla televisione continuando a mantenere un contatto con i fans attraverso i social. Davide Silvestri, però, ha deciso di fare un regalo ai fans e, nella puntata odierna della trasmissione di Raiuno, racconterà la propria vita in una toccante intervista. Ad annunciarlo è stato lo stesso attore che, su Instagram, ha scritto: “Dopo un po’ di tempo lontano dalla tv, domani con grande emozione, tornerò in diretta dalla bellissima Caterina Baivo a Vieni da me per una bellissima intervista in cui racconterò la mia nuova vita“. Un annuncio che è stato accolto con gioia dai fans che aspettavano da tempo di rivederlo in tv: “Davide felicissima per te, ti guarderò sicuramente”, “che emozione”, “una bella emozione sentirti parlare di questo cambiamento! Dopo tanto lavoro adesso tanti applausi per te”, scrivono i fans.

Davide Silvestri racconta la sua nuova vita

Protagonista di tante fiction di successo, Davide Silvestri ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura professionale ovvero nella produzione della birra come ha spiegato personalmente in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Nuovo. “Adesso produco un’ambrata e una bionda. Sono concentrato solo sulla mia birra, che si chiama Lira, come la vecchia valuta italiana. Le mie ricette hanno per simboli una cornucopia e un agricoltore, proprio come le vecchie monete da una e due lire. E ognuna porta la firma del ‘governatore’ che sono io, e del cassiere, Kekko (Francesco Silvestre, leader dei Modà nonchè cugino dello stesso Davide ndr), socio nell’impresa. Quando ha assaggiato la birra lui ci ha creduto quanto me”. I fans, però, sperano anche di poterlo vedere in nuovi progetti televisivi: l’attore annuncerà novità ai microfoni di Caterina Balivo?

