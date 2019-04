Delia Duran/ A Domenica Live dopo l’incontro tra Alex Belli e Mila Suarez

Delia Duran torna a Domenica Live: la nuova fidanzata di Alex Belli vuole commentare l’incontro tra il compagno e la sua ex. È andato in scena nella scorsa puntata del Grande Fratello. Le due comunque furono già protagoniste di un duro confronto. Durante la prima settimana all’interno della Casa di Cinecittà, Mila Suarez aveva parlato più volte della relazione vissuta con l’attore di Centovetrine e di come sarebbe stata tradita e lasciata da quest’ultimo che le ha preferito appunto Delia Duran. Quando è arrivato il momento del confronto diretto tra le due, è andato in scena un accesso faccia a faccia, fatto di accuse reciproche. Delia, una volta entrata nella Casa, ha approfittato del “freeze” di Mila Suarez, l’ha attaccata. «Io non sono andata a casa tua a dormire nel letto tuo. Io mi sono messa con Alex Belli un mese dopo che vi siete lasciati». Ma Mila Suarez l’ha accusata di “rubare” gli uomini.

DELIA DURAN E L’INCONTRO TRA ALEX BELLI E MILA SUAREZ

Gli stracci sono poi volati anche quando è entrato Alex Belli nella puntata successiva del Grande Fratello. «Non voglio litigare. Punto primo: non hai capito perché ci siamo lasciati. Punto secondo: quando due persone si lasciano è sempre un 50 e 50». Ma Mila Suarez non voleva parlargli e lo ha invitato a non toccarla. Allora l’attore è andato giù con accuse pesanti: «Tu piangevi per finta per mandare il video a Barbara d’Urso, ma eri a Via Monte Napoleone. Tu sei morbosa, ti crei una realtà parallela». La modella marocchina ha replicato: «E tu dov’eri? A divertirti con un’altra». Alex Belli ha provato a ragionare, smentendo di averla tradita con Delia Duran, ma Mila Suarez non voleva sentire ragione. «Non infanghiamoci. Sono qui perché da settimane non fai che diffamarmi. Vivi una realtà parallela, travisi le cose, pensi una cosa e ne dici un’altra». Mila Suarez dal canto suo lo ha invitato a farsi un esame di coscienza e a tenersi stretta la sua Delia Duran.

