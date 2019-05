Detto Fatto/ Oggi, 13 maggio, non va in onda. Bianca Guaccero spiega perché

Detto Fatto oggi non ci sarà e lo stesso succederà domani e i giorni che verranno visto che l’esperienza di Bianca Guaccero è finita, almeno per quest’anno. In molti non hanno puntato una lira su di lei e invece non solo è riuscita a portare a casa un’ottima annata ma lo ha fatto viaggiando con il fiato sul collo della sua diretta concorrente ed ex padrona di casa del factual di Rai2, Caterina Balivo. Le cose sono cambiate nelle ultime settimane, soprattutto grazie al boom registrato via via da Il Paradiso delle Signore in versione soap, e il divario è diventato poco più grande ma questo non cambia il fatto che Bianca Guaccero ha vinto su tutto e tutti lasciandosi alle spalle i pettegolezzi e un anno difficile dovuto alla fine del suo ultimo rapporto importante.

I SALUTI DI BIANCA GUACCERO E UNA PROMESSA….

Lei stessa, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha commentato: “Quest’anno per me è stato una specie di miracolo perché Detto fatto è arrivato in un momento così delicato della mia vita e mi ha restituito tanto amore. La gente che lo ha guardato…Però non sarò mai all’altezza di tutto il grande amore che mi è stato dato quest’anno. Per questo è un miracolo”. Rimane il fatto che proprio nella puntata di venerdì la bella attrice pugliese ha ringraziato il pubblico congedandosi dando appuntamento a settembre a tutti coloro che l’hanno seguita e confermando il suo ritorno. Prima di chiudere l’edizione, Bianca Guaccero ha ringraziato tutti coloro che hanno dato il loro contributo alla buona riuscita del programma ma anche a Caterina Balivo: “Io volevo ringraziare anche Caterina Balivo perché mi ha dato in eredità un programma fantastico! Grazie!“.

