DI MAIO, PARLA IL MAESTRO DI SUB/ “Immersioni con Virginia Saba? Ha potenzialità…”

Negli ultimi giorni è diventata virale la foto che ritrae Luigi Di Maio in acqua insieme alla fidanzata Virginia Saba mentre fanno immersione. In pochi avranno riconosciuto l’uomo in mezzo alla coppia, ovvero il maestro di sub, protagonista oggi di una bella intervista a “Un giorno da pecora” su Rai Radio Uno. Stefano Bianchelli, questo il nome del maestro di immersioni, ha raccontato così il “battesimo” da sub di una delle coppie più chiacchierate del momento nelle acque sarde di Villasimius:”A contattarmi è stata Virginia Saba, che lo scorso anno fece un servizio su questa zona”. Inutile dire che la curiosità maggiore per l’opinione pubblica italiana riguardi proprio l’esperienza subacquea del vicepremier grillino:”E’ stato il suo ‘battesimo dell’acqua’. Prima ha seguito una lezione teorica, dove si danno informazioni su cosa fare e non fare. Poi siamo andati in un punto tranquillo su di un gommone e per la prima volta i due hanno provato l’immersione”.

IL MAESTRO DI SUB, “DI MAIO HA DELLE POTENZIALITA'”

Tutto è andato secondo i piani nella prima lezione da sub seguita da Luigi Di Maio e Virginia Saba con il maestro Stefano Bianchelli. I due, come ha raccontato l’istruttore nel corso della sua intervista a “Un giorno da pecora”, erano dotati ovviamente delle bombole d’ossigeno:”Si. Di Maio si è lasciato guidare con tranquillità, è stato bravo. Si è buttato dal gommone di spalle, con la tipica ‘capriola’ all’indietro”. Le domande dei conduttori della trasmissione di Rai Radio Uno hanno indagato anche sulla profondità raggiunta da Di Maio in immersione:”Abbiamo toccato nove metri di profondità. Brevetto? No, per questa esperienza non era previsto”. Però si può dire che il battesimo da sub sia stato superato a pieni voti se è vero che il maestro Bianchelli si è sbilanciato:”Che tipo di sub mi sembra Di Maio? Una persona tranquilla, capace, mi pare abbia delle potenzialità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA