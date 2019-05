Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati?/ Foto: “quando sei single…”

Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati? Scoppia nuovamente il gossip sulla storia d’amore tra l’attrice e il conduttore di Colorado. Tutto è nato da un video che Diana ha pubblicato su Instagram e che lascia pensare che tra i due sia finita. In vacanza a Malta, la Del Bufalo ha pubblicato e poi rimosso un video in cui disfa i cigni fatti con gli asciugamani e che si trovano nelle stanze d’albergo e la scritta “Quando sei single”. Con lei non c’è Paolo Ruffini che è rimasto a Milano. Diana, invece, si diverte e si gode la vacanza a Malta tra balli e tanto divertimento in compagnia degli amici. Tornata in Itaia, invece di raggiungere Milano, si è fermata a Roma. Tra i due, dunque, è scoppiata nuovamente la crisi?

DIANA DEL BUFALO E PAOLO RUFFINI: NUOVA CRISI?

Dopo aver superato una prima crisi, Diana De Bufalo e Paolo Ruffini stanno affrontando un nuovo periodo difficile? Al momento non è dato saperlo. L’attrice, infatti, dopo aver cancellato il video che ha scatenato i rumors, non è più tornata sull’argomento. Tuttavia, nell’utima intervista rilasciata da Paolo Ruffini a Verissimo, non c’erano segnali di crisi. “Diana è arrivata quando io e Claudia ci eravamo lasciati da un anno e mezzo. Ho avuto anche delle altre storielline prima di Diana. Si può anche andare d’accordo, certo fa meno notizia”, aveva spiegato a Silvia Toffanin. A diffondere i primi rumors sulla crisi è stato il settimanale “Oggi” secondo il quale ci sarebbe una piccola crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA