DIANA DEL BUFALO, FIDANZATA DI PAOLO RUFFINI/ Gelosa per via di Belen Rodriguez?

Diana Del Bufalo è gelosa. La coppia Paolo Ruffini – Belen Rodriguez non le va tanto a genio: una volta, a Colorado, c’era lei, non l’argentina. “L’ho già detto che siamo la coppia più bella della tv?“, scrive Paolo su Instagram, scatenando l’ira della fidanzata. Così, sotto la foto, compare l’emoticon indispettito di lei. Anche nelle sue Stories lancia una chiara frecciatina: “Comunque stasera c’è Colorado“, ricorda. E poi: “Ah, vero! Quest’anno c’è Belen”. La Del Bufalo deve la sua fama proprio al programma, che le ha portato fortuna anche in amore. A Colorado, infatti, ha conosciuto e si è innamorata di Paolo Ruffini, dopo aver detto addio al cantante Francesco Arpino. Lo stesso Arpino ha prodotto le canzoni demenziali che hanno segnato la sua svolta, nel 2014, consacrandola a web star (prima) e tv star (dopo). Oltre che a Colorado, nel 2015, si è esibita settimanalmente anche a XLove.

Diana Del Bufalo: biografia

Diana Del Bufalo nasce a Roma nel 1990 da Dario, architetto, e Ornella Pratesi, soprano lirico. Nel 2010 partecipa ad Amici e conquista il serale, ottenendo anche la possibilità di incidere un brano (Nelle mie favole). Il “premio di consolazione”, dopo l’uscita dal programma, arriva con la Gialappa’s Band che la sceglie per Mai dire Amici. Un anno dopo debutta al cinema in Matrimonio a Parigi, un film di Massimo Boldi. In seguito conduce Pianeta Mare (Rete 4), Music Summer Festival (inviata, Canale 5) e debutta su Radio Luiss. Tra il 2015 e il 2016 è coprotagonista delle fiction C’era una volta Studio Uno e Che Dio ci aiuti. Nel 2017 va ospite al Festival di Sanremo, per poi affiancare Giorgio Panariello nello show Panariello Sotto l’albero. Nel 2018 è di nuovo al cinema in Puoi baciare lo sposo e La profezia dell’armadillo.

