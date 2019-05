DIETA A DOMENICA IN/ Dimagrire? Ne parlano Daniela Ferolla, Rosanna Lambertucci e…

Nuovo appuntamento con Domenica In di Mara Venier in onda domenica 12 maggio 2019 su Raiuno. Una puntata ricca di ospiti con lo spazio talk dedicato alle diete. In vista dell’estate, infatti, è arrivato il momento di mettersi in forma per la cosiddetta prova costume e per questo motivo il seguitissimo contenitore domenicale ha pensato bene di invitare in studio due donne di spettacolo da sempre in splendida forma. Si tratta di Daniela Ferolla, Simona Izzo e Rosanna Lambertucci. Con loro anche i professore Donato Miggiano, esperto di alimentazione, e il prof. Carlo Gasperoni, chirurgo plastico. A parlare di cibo e salute Rosanna Lambertucci, che parlando di diete in occasione della presentazione del libro “La nuova dieta 4 più 1 – 4 più 1. Per dimagrire, per rigenerare, per depurare” presso il Tempio di Adriano di Roma ha detto: “Non siamo dei contenitori da riempire con quantità differenti di cibo ma siamo prima di tutto esseri dominati dagli ormoni e condizionati dalle emozioni. La parola chiave del nuovo percorso è detossinare. Oggi stiamo tutti male, avvertiamo un’esigenza profonda di cambiamento che passa anche attraverso la rigenerazione del corpo”.

Dieta, Rosanna Lambertucci: i consigli per Vivere Sani e Belli

Sulla sua pagina Facebook, Rosanna Lambertucci condivide spesso consigli su come vivere sani e belli. In vista dell’estate naturalmente in tantissimi stanno correndo ai ripari per superare la “classica prova costume”. Ecco uno degli ultimi consigli condivisi dalla giornalista e conduttrice televisiva: si tratta di un semidigiuno da fare tre volte al mese. “Ogni dieci giorni ,tre volte al mese, non è sbagliato regalarsi, durante una giornata possibilmente di riposo , una dieta con il potere di mettere a riposo il nostro apparato digerente.Ecco la giornata tipo preparata per noi dal Dottor Fausto Aufiero Bioterapeuta Nutrizionale :Appena svegli: acqua tiepida con il succo di mezzo o di un limone intero, più una puntina di miele”.

Daniela Ferolla: “siamo quello che mangiamo”

Anche la bellissima Daniela Ferolla , ex Miss Italia nel 2001, ha precisato che si tiene in forma facendo tanto sport, ma prestando molta attenzione all’alimentazione. Dalla pagine del settimanale Oggi, la conduttrice di Linea Verde ha detto: “Noi siamo quello che mangiamo quindi, nonostante conduca una vita frenetica, cerco di tenere sotto controllo l’alimentazione. Tanta frutta e verdura, legumi e in tasca sempre mandorle e bacche di goji. Poi, sport all’aria aperta con il mio compagno: scarpette da ginnastica e via, cammino, corro, vado in bici. Quando posso mi dedico a pilates e yoga, anche ballo. Insomma, non mi faccio mancare proprio niente”.

