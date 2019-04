Dirty Dancing/ Video, su Canale 5 il film con Patrick Swyze (oggi, 24 aprile)

Dirty Dancing arricchisce la programmazione televisiva di Canale 5 per la prima serata di questo mercoledì 24 aprile a partire dalle ore 21:30. La pellicola è stata realizzata negli Stati Uniti d’America Nel 1987 da Linda Gottlieb e Eleanor Bergstein con regia di Emile Ardolino, la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata dalla stessa Eleanor Bergestein, le musiche della colonna sonora sono state composte da Berry Gordy, John Morris, John De Nicola, Frankie Previte, il montaggio è frutto del lavoro di Peter C. Frank mentre nel cast sono presenti Jennifer Gray, Patrick Swayze, Jerry Orbach, Kelly Bishop, Cynthia Rhodes e Jane Brucker.

Dirty Dancing, la trama del film

Andiamo a dare uno sguardo alla trama di Dirty Dancing. Una romantica e appassionante storia d’amore che ha luogo durante l’estate del 1963 con una famiglia composta da padre madre e due figlie che si reca in vacanza presso un villaggio turistico di proprietà di un certo Max Kellerman. È un periodo particolare non sono degli Stati Uniti d’America ma per tutti gli altri paesi che si ritrovano finalmente a poter costruire un futuro maggiormente solito dopo le macerie nella Seconda Guerra Mondiale. In particolare nel paese americano si sta facendo sempre più largo la voglia dei più giovani di potersi divertire lanciandosi in sfrenati balli sulle note di canzoni sempre più spinte e ritmate. Una delle figlie di questa famiglia di nome Frances conoscere Johnny il quale lavora presso questo villaggio turistico sia nelle vesti di maestro di ballo e sia in quelle di partecipante ad una importante gara di ballo assieme alla propria storica accompagna. La giovane ragazza non aveva mai visto effettuare questi balli e sin dal primo momento ne rimane assolutamente rapita e colpita sia dalla sinuosità dei movimenti che dal ritmo effettivamente incalzante. La giovane poco alla volta si renderà conto di non essere soltanto appassionata del ballo ma di essersi presa una classica cotta estiva per il proprio maestro che tuttavia non sembra avere alcun sentimento nei suoi riguardi. Le cose tuttavia cambiano in maniera repentina quando la sua compagna di ballo per via di un brutto incidente si trova costretta a dover dare forfait nella prevista gara. L’uomo anche in ragione del proprio poco tempo a disposizione non può fare altro che raccogliere l’invito della giovane a Frances che si offre quale sua possibile nuova compagna di ballo. Il tantissimo tempo passato insieme e due si dimostrerà essere importante per conoscersi meglio e soprattutto per apprezzare le caratteristiche che hanno in comune. Tra i due poco alla volta nascerà un importante sentimento che sfocerà in una straordinaria prestazione alla gara di ballo e soprattutto ad una travolgente storia d’amore. Una storia d’amore che peraltro sembra essere destinata ad andare anche oltre alla classica estate.

