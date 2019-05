DOLCEAMARO, CRISTIANO MALGIOGLIO FEAT. BARBARA D’URSO/ Il video al Grande fratello 16

Grande attesa per il videoclip di Dolceamaro, il singolo di Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso già disponibile in streaming e negli store digitali. Dolceamaro è la canzone incisa dalla d’Urso nel 1980, che esce riarrangiata da Diego Calvetti da un’idea dello stesso Malgioglio. Il videoclip, presentato in anteprima al Grande fratello 16, è prodotto da Gaetano Morbioli. La d’Urso ha pubblicato su Instagram il backstage delle riprese, in cui si intravede una scenografia completamente bianca con i ballerini vestiti dello stesso colore. Malgioglio siede su una poltrona con le gambe accavallate, un completo nero e gli occhiali a specchio. Nell’ultimo video “di anteprima”, i due protagonisti se la spassano in giro per Milano. Barbara è esilarante, con il suo vestito di piume che la fa somigliare a un pulcino.

Dolceamaro, Cristiano Malgioglio feat. Barbara d’Urso: “la colonna sonora dell’estate”

L’idea di Dolceamaro è nata quasi per caso. Racconta Cristiano Malgioglio: “Un giorno, mentre sistemavo la mia collezione di dischi, mi è capitato di ritrovare il 45 giri di Dolceamaro, che considero una vera e propria hit. Così ho pensato di fare una versione moderna del pezzo, sono andato da Lorenzo Suraci per proporgli il progetto che lui ha sposato subito con enorme entusiasmo”. In seguito, spiega a Tgcom24, ha avuto l’idea di contattare la d’Urso: “Quando ho chiamato Barbara per raccontarle l’idea e sperare che lei volesse farne parte, mi ha risposto: ‘Va bene, lo faccio!’. Lorenzo Suraci ci ha mandati in studio con Diego Calvetti per registrare il pezzo”. A pochi giorni dall’uscita (e dai primi riscontri), Malgioglio confessa di avere grandi aspettative: “Abbiamo realizzato una canzone ballabilissima che sarà la colonna sonora dell’estate 2019”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA