Domenica In/ Anticipazioni: Riccardo Fogli e la moglie tra gli ospiti di Mara Venier

Quali saranno gli ospiti del nuovo appuntamento con la Domenica In condotta da Mara Venier? La 34esima puntata andrà nuovamente in onda e in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai, a partire dalle 14 in punto all’interno degli Studi Dear indirizzati a Fabrizio Frizzi. Tra i personaggi famosi che la conduttrice accoglierà nel suo salotto televisivo, troveremo Riccardo Fogli, reduce dall’Isola dei Famosi. La “Zia” avrà modo di ribadire l’accaduto oppure proverà a sorvolare? Sicuramente il cantante ed ex volto dei Pooh si racconterà in musica accennando alcuni dei suoi più grandi successi, come: “Tanta voglia di lei”, “Piccola Katy” e “Storie di tutti i giorni”. Spazio, successivamente, per la storia d’amore che lo lega alla moglie Karin Trentini, anche lei presente nel salotto della Venier. A questo punto, la consorte del cantante, potrebbe anche cogliere l’occasione per “scaglionarsi” definitivamente dalle accuse oppure, di contro, evitarle del tutto per archiviarle semplicemente come un momento brutto della loro vita.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Proseguendo con le anticipazioni di Domenica In, tra gli altri ospiti arriverà in studio anche Sabrina Salerno, icona pop degli anni ’80 che sarà protagonista di una lunga intervista, nella quale si racconterà tra carriera, successi internazionali, matrimonio e il suo grande amore per il figlio Luca. Di seguito, ci sarà un vero showman a 360°: Teo Teocoli. Il popolarissimo comico e attore, sarà ospite di Mara Venier per raccontare alcuni aneddoti ed episodi molto piacevoli della sua lunga carriera e il momento felice che sta attraversando dal punto di vista professionale. Rimanendo in tema recitazione, la conduttrice ospiterà anche Martina Stella che si racconterà parlando della sua famiglia, dei suoi affetti, del suo amore per la figlia Ginevra e rivivrà in diretta alcuni momenti importanti della sua carriera di attrice. Se avete la passione della cucina, non potete assolutamente perdere l’intervista di Antonino Cannavacciuolo, il celebre chef di Vico Equense, sarà protagonista di una bella intervista, nel corso della quale parlerà anche di cucina vegetariana, alla quale ha dedicato il suo ultimo libro di ricette. Per l’angolo dedicato alla musica, in studio ci sarà Fabrizio Moro, il talentuoso cantautore romano, ripercorrerà in musica qualche brano tra i suoi più famosi In ultimo, ci sarà anche Fabio Canino, il simpatico ed irriverente giudice di “Ballando con le Stelle”.

