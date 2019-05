Domenica Live/ Anticipazioni: Brigitta Boccoli e il comico Dado ospiti della d’Urso

Cosa accadrà durante il nuovo appuntamento di Domenica Live? Come sempre Barbara d’Urso, prontissima come non mai, tornerà in onda a partire dalle 17.20 circa, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Nel corso della puntata del venerdì di Pomeriggio 5, come di consueto la nostra Carmelita ha regalato al suo pubblico delle preziosissime anticipazioni in rifermento agli ospiti che prenderanno parte alla trasmissione del dì di festa. Naturalmente ci sarà ampio spazio per parlare delle ultime dinamiche del Grande Fratello 2019, tra colpi di scena ed emozionanti avventure in attesa dell’appuntamento del lunedì sera che andrà in onda proprio domani. Riguardo il reality show più spiato della televisione italiana, la ruspante conduttrice parlerà nuovamente di un’altra missiva arrivata in studio e indirizzata ancora una volta a Serena Rutelli. Dopo la precedente lettera della madre biologica, c’è qualcun altro che vuole interfacciarsi con lei: di chi si tratterà? Scopriamo di seguito, tutte le altre anticipazioni.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Durante la nuova puntata di Domenica Live in onda oggi 5 maggio 2019 dalle 17.20 circa su Canale 5, la nostra Barbara d’Urso regalerà al pubblico delle anticipazioni sul Grande Fratello 2019. Chi entrerà nella Casa per confronti, sorprese e scontri? Dopo la lettera della mamma biologica, Serena Rutelli sarà alle prese con un’altra missiva e proprio oggi, la nostra Carmelita svelerà il mittente. Sul web intanto, tra i possibili retroscena si parla anche di un fratello o di una sorella che l’estetista non avrebbe mai conosciuto: potrebbe essere plausibile questa possibilità? Nel frattempo, restando in tema GF, ci sarà in studio ancora Ambra Lombardo. Ivana Icardi invece, replicherà alle accuse di Valentina Vignali. Di seguito, ospite il comico Dado, aggredito dallo stalker della figlia. In ultimo, ci sarà spazio per Brigitta Boccoli, la 47enne che ha deciso di avere un figlio con Stefano Orfei affidandosi alla fecondazione assistita. Tra gli altri argomenti della puntata, si potrebbe parlare anche del fidanzato di Francesca De Andrè, paparazzato con una biondina di nome Rosy. Barbarella gli comunicherà questo gossip domani sera? Staremo a vedere!

© RIPRODUZIONE RISERVATA