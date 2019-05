Domenica Live/ Anticipazioni: nuova busta choc e tradimenti da Barbara d’Urso

Grandissime emozioni anche oggi, durante la nuova puntata di Domenica Live, in onda su Canale 5 a partire dalle 17.20 circa, con Barbara d’Urso. Quali saranno le anticipazioni e gli ospiti del nuovo appuntamento? Durante lo scorso venerdì, la conduttrice ha “spoilerato” qualcosa a Pomeriggio 5 e, nemmeno a dirlo, è tornata “magicamente” la famosa busta gialla dal contenuto choc. Dopo la bellezza di due missive per Serena Rutelli, questa settimana potrà godersi la puntata serale in pace (si spera) in quanto, il contenuto al suo interno non dovrebbe riguardare lei. E allora, cosa ci sarà dentro la famosa busta che Carmelita ha presentato con enorme pathos? Scopriamo tutte le anteprime del programma più amato del dì di festa. Nel corso della puntata, a quanto pare la nostra Barbarella, mostrerà al pubblico altre fotografie che potrebbero definitivamente incastrare Giorgio, attuale fidanzato di Francesca De Andrè, già beccato con un’altra ragazza durante la precedente settimana. “Nuove foto presunto tradimento”, questa è la scritta comparsa sulla busta.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti

Quali saranno le altre anticipazioni di Domenica Live che andrà in onda oggi? Il fidanzato di Francesca De Andrè, proprio la scorsa settimana ha fatto sapere alla sorella di lei, Fabrizia, che non ci sarebbe stato alcun tipo di tradimento. Il ragazzo ha anche confidato che durante la famosa paparazzata, non si trovasse da solo con la bionda ma ci fossero altre persone intorno a loro. Nello studio del programma, questo pomeriggio arriverà proprio la famosa Rosi, colei che è stata fotografata con il compagno della De Andrè: quale sarà la sua verità? Dirà davvero cosa c’è stato con Giorgio oppure no? Lo scopriremo solamente a breve. Durante questo appuntamento, si parlerà senza dubbio delle ultime dinamiche del Grande Fratello 2019, in attesa della nuova puntata di domani sera. Spazio poi per le immagini del matrimonio di Veronica Maya, la conduttrice molto spesso opinionista durante Live – Non è la d’Urso. L’appuntamento con Domenica Live è quindi confermato per oggi, a partire dalle 17.10 circa sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset.

© RIPRODUZIONE RISERVATA