Domenica Live/ Anticipazioni: nuova busta choc per Francesca De Andrè, tradita?

La nuova busta choc di Domenica Live riguarda nuovamente il fidanzato di Francesca De Andrè. Con queste anticipazioni, Barbara d’Urso lo scorso venerdì, nel corso di Pomeriggio 5, ha dato appuntamento agli estimatori per oggi, in modo da fare gustare al suo pubblico una particolare puntata carica di colpi di scena. Proprio ieri, nel primo pomeriggio, subito dopo il TG5 dell’ora di pranzo e durante la sigla del meteo, è stata mandata in onda erroneamente, una piccola parentesi dello studio con protagonista la ruspante conduttrice napoletana che metteva in piedi la trasmissione. Questo piccolo errore tecnico, ha fatto semplicemente in modo di “spoilerare” la puntata registrata. Ed infatti, la nostra Carmelita attualmente conduce la bellezza di quattro programmi contemporaneamente (Grande Fratello, Live Non è la d’Urso, Pomeriggio 5 e Domenica Live) e quindi, non può seguire in diretta tutti quanti. Le primissime anticipazioni della puntata, ci parlano di Giorgio Tambellini, alle prese con un “nuovo” tradimento ai danni della sua fidanzata attualmente “reclusa” dentro la Casa più spiata d’Italia.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Nel corso di Domenica Live che andrà in onda questo pomeriggio, a partire dalle 17.20 circa su Canale 5, la nostra Barbara d’Urso mostrerà al pubblico altre prove sull’effettivo tradimento del fidanzato di Francesca De Andrè. Dopo avere smentito un possibile flirt con la procace modella Roxy Zamboni, il fidanzato della gieffina aveva avuto modo di fare pace con lei, abbracciandola e baciandola in diretta TV lo scorso lunedì sera. Il toscano però, ha fatto un nuovo passo falso e questa volta gli costerà molto caro. L’imprenditore è stato beccato con Francesca Gottardi, la ex di Francesco Oppini (figlio di Alba Parietti e Franco Oppini). “A Domenica Live ci sarà un’anticipazione choc su Roxy e dentro questa busta ci sono foto e un video del fidanzato Giorgio che bacia in bocca una ragazza mora. Vedremo tutto domenica” è stato anticipato da Carmelita durante Pomeriggio 5. In queste ore, ad avvalorare l’ipotetico tradimento, anche le parole di Guendalina Canessa che, dopo avere fatto la pace con Francesca ed essere uscita dal GF, ha messo in guardia il ragazzo: “Ho saputo che stai facendo un po’ il cogl*one in giro, e se te tu fai il cogl*one io ti devo spezzare il braccino, capito Giorgino? (…) Ho promesso a Francesca che la difenderò e la proteggerò (..)”. Spazio poi, per la macchina della verità: chi sarà il protagonista di questa parentesi? L’appuntamento con Domenica Live è rinnovato per oggi, dalle 17.20 su Canale 5.

