Domenica Live/ Serena Rutelli “protagonista” choc: Facchinetti e la moglie in studio

Barbara d’Urso dalle 17.20 circa in poi, torna ad allietare il suo pubblico con la nuovissima puntata di Domenica Live. Il programma tramesso sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, torna oggi, domenica 28 aprile 2019, come sempre con un carico importantissimo di novità, anticipazioni ed indiscrezioni choc. Tra gli ospiti della nostra ruspante Carmelita, spazio per Francesco Facchinetti che arriverà in studio con la moglie Wilma ed i figli. Per la coppia, questa sarà la prima intervista insieme in televisione. Sicuramente tra le altre sorprese, ci sarà spazio per rivedere il mitico scherzo de Le Iene ai danni dell’ex Capitano Uncino, proprio con complice la moglie. Nel corso del nuovo appuntamento, ci sarà modo di parlare abbondantemente anche del Grande Fratello 16. In questo caso, ci saranno delle novità importanti in merito a Jessica Mazzoli, ricoverata il 25 aprile ed operata alcune ore dopo per una peritonite. La ex fidanzata di Morgan tornerà nella Casa oppure dovrà rinunciare al sogno? Sicuramente se ne parlerà in maniera approfondita nel corso del quarto appuntamento con il GF16 durante la puntata serale di lunedì.

Domenica Live, anticipazioni e ospiti di Barbara d’Urso

Proprio riguardo il Grande Fratello 2019, Barbara d’Urso parlerà anche della lettera choc con protagonista Serena Rutelli. Per lei una missiva sconvolgente che potrebbe cambiare radicalmente gli esiti della sua permeanza nella Casa più spiata d’Italia. Ci saranno degli aggiornamenti in rifermento ai suoi genitori biologici? Questo pomeriggio avremo modo di scoprire i primissimi dettagli. In riferimento al GF16, ci sarà anche modo di approfondire la lettera che Kikò Nalli ha scritto ad Ambra, la professoressa eliminata la scorsa puntata. Guendalina Tavassi sarà probabilmente presente in studio per anticipare il confronto del lunedì sera con Cristian Imparato. Per la parentesi del gossip, pare che nella residenza di Cinecittà, potrebbe palesarsi un nuovo amore con protagonisti Gianmarco Onestini e Ivana Icardi (fidanzatissima e innamorata). Staremo a vedere, nel corso della nuova puntata di Domenica Live in onda oggi su Canale 5 dalle 17.20 in poi, quali altri ospiti avranno modo di avvicendarsi nello studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA