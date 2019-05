Dori Ghezzi: “Amo Fabrizio De Andrè come 20 anni fa”/ “Cristiano? Non lo sento…”

Dori Ghezzi e il sentimento eterno per Fabrizio De Andrè: «Non smetterò mai di amarlo», le parole della celebre cantante ai microfoni de Il Messaggero. A venti anni dalla morte dell’artista, la Pfm ha dedicato una tournèe a Faber, celebrando inoltre i 40 anni dal tour di De Andrè con la band. Presente a Milano per l’ultima data milanese al Teatro Dal Verme, la Ghezzi ha spiegato: «Mi sono emozionata. Musicisti e pubblico trasmettevano una forte energia. È come se Fabrizio fosse con noi… Ancora innamorata di Fabrizio? Come potrei non esserlo? Ne è innamorato il pubblico, vuoi che non lo sia io?!». E il concerto della Pfm è stato decisamente soddisfacente: «Da 1 a 10, 10 e lode. È stata una serata splendida».

DORI GHEZZI: “NON SMETTERO’ MAI DI AMARE FABER”

Dori Ghezzi ha poi aggiunto sul concerto della Pfm: «La Pfm è stata scelta a suo tempo da Fabrizio… I nuovi elementi? Non li conoscevo: mi sono piaciuti molto. Credo che l’organico possa solo trarre beneficio dal loro ingresso. Presente ad altri concerti? Non so se ne avrò il tempo. Non ti faccio vedere la mia agenda perché ti spaventeresti!». Ma i nuovi progetti sono top secret: «Sono decisamente riservata sui miei progetti in fieri…». Poi una battuta su Cristiano De Andrè: «Non lo sento mai. So solo che lui e la Pfm hanno deciso di celebrare Fabrizio con questo concerto evento che si chiamerà PFM Premiata Forneria Marconi – Cristiano De André cantano Fabrizio, ma non ne so molto. Non ho visto nemmeno le prove dello show…».

