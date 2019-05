Doris Day è morta/ La “fidanzata d’America” aveva 97 anni: lutto nel mondo del cinema

Doris Day è morta, lutto nel mondo del cinema: la “fidanzata d’America” aveva compiuto da poco 97 anni. Celebre attrice e cantante, con una voce dolce che ha conquistato il cuore di tutti, l’artista statunitense è diventata una delle più grandi star di Hollywood grazie alle sue qualità innate ed è rimasta nell’immaginario collettivo come la classica «ragazza della porta accanto». Ad annunciare la sua scomparsa è stata la Doris Day Animal Fondation, che ha confermato che l’attrice si è spenta nelle scorse ore nella sua casa i Carmel Valley, in California. Circondata da amici intimi, Doris «aveva un’eccellente salute fisica per una donna della sua età, recentemente aveva contratto una grave forma di polmonite».

39 film, oltre 650 canzoni, una nomination per il premio Oscar e la vittoria di un Golden Globe e di un Grammy Award: Doris Day ha ottenuto numerosi riconoscimenti nel corso della sua carriera. E sono decine i lungometraggi di successo che l’hanno vista protagonista: da Il letto racconta… a Non sparare, baciami!, passando per Fammi posto tesoro e Non mandarmi fiori, fino a Quel certo non so che e Il visone sulla pelle. Commedie romantiche e sexy, ma anche canzoni che ancora oggi risuonano nelle radio americane: con la morte di Doris Day se ne va un pezzo della storia dell’America. Una vita tra gioie e dolori: basti pensare alla scomparsa del suo unico figlio, ai tre divorzi o alla morte di un altro marito, che sperperò i suoi guadagni lasciandola profondamente indebitata.

