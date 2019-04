DR. KNOCK/ Video, su Canale 5 il film con Omar Sy (22 aprile)

Il pomeriggio di Canale 5 vede oggi in programmazione alle 16:35 una divertente commedia di produzione belga e francese del 2017: “Dr. Knock”. Grazie a Lorreaine Lévy, che ha curato contemporaneamente la regia e la sceneggiatura, ogni dettaglio del film risulta curato nei minimi particolari con un trama coinvolgente per lo spettatore. Ovviamente, una parte importante la svolge anche il cast composto da attori di tutto rispetto quali Omar Sy, Ana Girardot, Alex Lutz, Sabine Azéma, Pascal Elbé e Audrey Dana. Molto particolare l’interpretazione di Omar Sy, attore già noto al pubblico francese in quanto facente parte del duo comico Omar e Fred che fin dai primi anni del 2000 si è esibito in diversi spettacoli teatrali con un buon successo. La sua carriera come attore singolo inizia nel 2005 quando, dopo essere stato notato da diversi registi, viene scelto per interpretare il ruolo di Joseph nel film “Primi amori, primi vizi, primi baci”, tra le pellicole più viste in Francia.

DR. KNOCK, LA TRAMA DEL FILM

Entrando nel vivo della trama di “Dr. Knock”, quest’ultimo, interpretato in maniera eccellente da Omar Sy, ha un passato da ladruncolo e truffatore, che apparentemente pentito inizia la carriera di medico. Un giorno arriva nel piccolo villaggio di Saint-Maurice e per cercare di fare soldi applica agli abitanti il suo particolare metodo di cura. Questo, infatti, parte dal presupposto che ogni persona, anche se in perfetta salute, ha dei malanni nascosti che ignora e che nel corso del tempo trascura; in tal modo inizia a diagnosticare alle persone delle malattie non reali che comportano di conseguenza una terapia che dovrà essere seguita. Riesce così a manipolare e a persuadere gli abitanti del villaggio ed è quasi sul punto di riuscire nel suo losco piano fino a quando due eventi arrivano a sconvolgere la sua vita nel villaggio. Un affare di cuore farà vacillare le sue sicurezze e contemporaneamente dal suo passato riaffiora un vecchio personaggio che è pronto a ricattarlo, facendo leva sul suo passato.

IL TRAILER DEL FILM, DR. KNOCK (IN LINGUA ORIGINALE)





© RIPRODUZIONE RISERVATA