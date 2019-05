Duello al Rio d’argento/ Su Rete 4 il film con Audie Murphy (oggi, 5 maggio 2019)

Si ritorna al 1952 con il film Duello al Rio d’argento, in programmazione domenica pomeriggio 5 maggio alle 16:45 su Rete 4, un grande classico del cinema western che non passa mai di moda e che resta sempre bello da vedere. Sotto la sapiente regia di Don Siegel, da tutti considerato come un vero e proprio maestro del cinema poliziesco e d’azione statunitense e che ha diretto dei veri e propri capolavori come Il tesoro di Vera Crus, Ispettore Challagan e Fuga da Alcatraz, si muove un cast di attori di primo ordine con Audie Murphy, Faith Domergue, Stephen McNally, Susan Cabot, Gerald Mohr e Eugene Iglesias. La sceneggiatura di Gerald Drayson e Joseph Hoffman permettono di arrivare ad un film avvincente che non annoia e che si lascia guardare anche grazie alla durata di poco inferiore ai 90 minuti.

Duello al Rio d’argento, la trama del film

La trama di Duello al Rio d’argento si svolge nel west dove una banda di fuorilegge attacca i proprietari delle miniere d’oro costringendoli a vendere le stesse per un solo dollaro; si recano anche alla miniera di Luke Cromwell dove uccidono il padre e Luke, inseguendoli, riesce ad uccidere uno dei malviventi. Parallelamente si svolge un’altra scena a Silver City dove lo sceriffo in seguito ad un ferimento al braccio perde l’uso dell’indice della mano destra che di fatto gli rende impossibile poter sparare. Nel frattempo conosce una donna molto bella che si rivela poi un’abile doppiogiochista e Luke che nel frattempo si è messo alla ricerca della banca che gli ha ucciso il padre e viene nominato vice sceriffo grazie alla sua abilità con la pistola. Già il giorno dopo, Luke salva lo sceriffo da un killer assoldato dalla donna per ucciderlo. Ne seguono una serie di avvenimenti e di colpi di scena che rendono la trama molto avvincente fino a quando non si compie il duello finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA