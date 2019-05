Duisburg – Linea di sangue/ Video strage di Ferragosto nel film su Rai 1 (22 maggio)

Il film tv Duisburg – Linea di sangue va in onda oggi, mercoledì 22 maggio 2019, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata in Italia nel 2019 da Rai Fiction la quale si è occupata anche della distribuzione. La regia di questo film è stata affidata a Enzo Monteleone con il soggetto e la sceneggiatura che ha visto la sua collaborazione assieme a Claudio Fava, Francesco Ranieri Martinotti e Monica Zapelli. Il ruolo di direttore della fotografia di questa pellicola è stato affidato a Stefano Falivene, il montaggio è stato eseguito da Cecilia Zanuso e le musiche della colonna sonora sono state composte da Pivio e Aldo De Scalzi. Il cast della pellicola sono presenti Daniele Liotti, Vincenzo Ferrera, Marina Crialesi, Brenno Placido, Anna Ferzetti e Benjamin Sadler.

Duisburg – Linea di sangue, la trama del film

Ferragosto 2007. Nella città di Duisburg in Germania, all’uscita del ristorante “Da Bruno” sei italiani vengono trucidati da una coppia di killer. L’attentato sconvolge tutta la società tedesca che naturalmente impaurita dalle conseguenze di questo atto e soprattutto dalla possibilità che stia per essere innescato una vera e propria guerra tra bande criminali spinge affinché la polizia locale si occupi tempestivamente della vicenda. Non sapendo bene come muoversi il distretto di polizia di Duisburg decide di chiedere supporto a quello di Reggio Calabria in quanto tutti i sei italiani uccisi erano calabresi. Viene chiamato a indagare il commissario Michele Battaglia che deve suo malgrado lasciare le tanto agognate vacanze estive al mare con i propri figli per essere inviato immediatamente in terra tedesca. Il commissario italiano dovrà collaborare con un collega tedesco con il quale inizialmente non corre buon sangue soprattutto delle questioni di natura ideologica tra le due popolazioni. Poco alla volta però tra i due si instaurerà un profondo rapporto di rispetto. La collaborazione sarà profonda soprattutto porterà i due poliziotti nel toccare vari interessi non solo da parte di malviventi ma anche di uomini insospettabili che stavano portando avanti affari con il mondo delle cosche malavitose a livello internazionale.

Video, il backstage di Duisburg – Linea di sangue

