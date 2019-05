EDOARDO ERCOLE/ “Michael Terlizzi è gay, ci ha provato con Gianmarco Onestini”

Non si placa il gossip sulla presunta omosessualità di Michael Terlizzi, uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello 16. Dopo Cristian Imparato e Guendalina Canessa, questa volta a lanciare nuove “accuse” è Edoardo Ercole, il figlio di Serena Grandi, che ospite a Domenica Live torna sull’argomento rilasciano una serie di indiscrezioni che tirano in ballo anche un altro concorrente del Gf 16: Gianmarco Onestini. Bene, il figlio di Serena Grandi a Domenica Live ha raccontato di una confidenza fattagli proprio dal fratello di Luca Onestini su Michael Terlizzi. Stando a quanto detto da Gianmarco, il bel Michael ci avrebbe provato durante l’esperienza televisiva di “Temptation Island”.

Edoardo Ercole: dichiarazioni su Michael Terlizzi

Michael Terlizzi è gay? Il figlio dell’ex pugile Franco Terlizzi continua ad essere al centro del gossip per il suo orientamento sessuale. Attaccato su più fronti, questa volta a parlare della sua presunta omosessualità è Edoardo Ercole che nel salotti di Domenica Live a Barbara D’Urso ha detto: “Gianmarco mi ha raccontato che Michael Terlizzi ci aveva provato con lui durante le riprese di Temptation Island Vip. Sarebbe accaduto in albergo, lontano dalle telecamere. Onestini ha rifiutato perché è eterosessuale. Gianmarco è un po’ vanesio, quindi potrebbe aver frainteso. Ho incontrato Gianmarco subito dopo le registrazioni di Temptation Island, me lo raccontò in quell’occasione”. Le parole del figlio di Serena Grandi hanno, naturalmente, stupito la padrona di casa Barbara D’Urso trovando conferma anche da parte di Riccardo Signoretti che ha detto: “Anche a me hanno raccontato questa cosa”. A reagire in malo modo è il papà Franco: “Fai attenzione perché ti denuncio”.

Michael Terlizzi è gay?

Intanto la querelle continua con un nuovo confronto – scontro tra Cristian Imparato e Franco Terlizzi. Il papà di Michael Terlizzi ha raccontato che a contattare il figlio è stato proprio l’ex bambino prodigio di “Io Canto”: “Mio figlio mi ha raccontato che tu lo chiamavi prima di entrare nella Casa del GF. Gli hai chiesto se sarebbe entrato o meno nella Casa e che doveva stare lontano da te perché è troppo bello”. Cristian Imparato non ha smentito la cosa, sottolineando a gran voce, di non essere più interessato a Michael: “Sì, è vero che gliel’ho detto, però quando l’ho conosciuto ho cambiato idea perché è paranoico”. Allora Edoardo Ercole ha ripreso la parola confermando la versione di Gianmarco Onestini, ma facendo pensare che si potesse trattare di un’incomprensione: “Io so quello che ho sentito. Io ho sentito questo… Mi ha fatto questa confessione. Però anche io sono scettico… due uomini che interagiscono non è detto che debbano essere gay”.



