Edoardo Ercole Vs Gianmarco Onestini/ “Adesso si finge amico di Michael ma…”

Edoardo Ercole torna a dire la sua sul Grande Fratello 2019 ma, soprattutto, in risposta a tutti coloro che in questi giorni lo hanno offeso via social, i famosi haters. Pomo della discordia è la sua partecipazione ad una delle dirette di questa edizione del reality show di Canale 5 in cui ha cercato di difendere, a suo dire, Michael Terlizzi in pieno tormentone “è gay oppure no” e metterlo in guardia da chi gli si professa amico e non lo è come Gianmarco Onestini. Proprio nel suo messaggio di risposta a tutti coloro che lo hanno criticato invitandolo a trovarsi un lavoro invece di vivere di luce altrui in televisione, Edoardo Ercole non solo ha precisato di essere molto impegnato ma ha voluto anche “denunciare” quello che è successo in questi giorni: “Ho avuto il profilo intasato, e il terrore di aprire l’applicazione per giorni, ma poi cadevo in tentazione, è in maniera sadica contavo tutte le briciole di odio gratuito nei miei confronti. E questo solo per aver avuto il coraggio non di dire quello che penso, ma di riferire ciò che mi è stato detto da chi adesso in quella casa si comporta da “amico”nei confronti di Michael“.

LA SPIEGAZIONE E LE ACCUSE DI EDOARDO ERCOLE

Proprio sulla questione Michael Terlizzi ed Edoardo Ercole si concentra il resto del suo messaggio in cui spiega di aver voluto difendere il primo dalla falsità di Gianmarco Onestini che adesso dice di essere suo amico ma che, sicuramente un tempo, non lo era: “Ma che questa persona non sia trasparente, ne ho avuto prova in passato. Sul mio profilo, c’è ancora una foto con lui, e anche di quel momento ho un ricordo particolare.

Il mio unico errore, è stato quello che di essermi fatto prendere da una forte emotività, tanto dal non essere stato bravo ad argomentare questa questione“. Alla fine lo stesso figlio di Serena Grandi poi chiarisce di essere entrato nella casa del Grande Fratello non per dimostrare che Michael sia gay ma per “mettere in discussione e fare chiarezza su quanto mi ha detto Gianmarco in passato”. La questione arriverà nuovamente all’attenzione di Barbara d’Urso?

Ecco il messaggio integrale pubblicato su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA