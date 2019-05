Elaina Coker moglie di J-Ax/ Chi è? “Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”

Elaina Coker e J-Ax non sono affatto una coppia social. Niente a che vedere con l’ex sodale Fedez: Alessandro Aleotti non è tipo da stories infinite. E così la sua dolce metà, che – pur essendo un ex modella – è assolutamente restia alle dinamiche di Instagram. La famiglia Aleotti sembra essere allergica a filtri e like. Elaina, un profilo, neanche ce l’ha; Ax, pur avendolo, ci posta solo foto di concerti. Niente family portrait, fatta eccezione per l’annuncio della gravidanza e della nascita di Nicolas (nel febbraio 2017). La dedica, in quest’ultimo caso, è in pieno stile Axforismi: “Sono stato investito da un amore enorme. Quando lui è venuto al mondo, io sono rinato”. Nella foto, il piccolo gli tira teneramente il pizzetto, e lo sguardo del papà è a dir poco innamorato. Così com’è innamorato di Elaina, da quando l’ha conosciuta 15 anni fa.

Elaina Coker e J-Ax, insieme dal 2007

“Lei è americana ma ci siamo conosciuti a Milano, a una cena, ho cominciato a uscire solo per vederla. Abbiamo cercato emozioni lontano dalla droga”. Così J-Ax sulla moglie Elaina Coker, in un’intervista al Corriere della Sera. Il rapper non fa mistero delle sue ferite di gioventù, che grazie a lei ha imparato a medicare e portare a guarigione. Nel 2007 si sono sposati, a qualche anno dall’arrivo in Italia di Elaina (che, per inciso, è statunitense). La modella è ora fotografa professionista, nonché fondatrice della ElainaCokerPhotography. Le foto le scatta, non se le fa fare, per questo sono rarissime le immagini di loro insieme. Se escludiamo il video dei suoi 40 anni, che in breve tempo è diventato virale: “Questo è dedicato a una donna davvero speciale”, scrive J-Ax, “25 anni per costruire una carriera, 5 minuti per distruggerla. Ti amo così tanto, hai stravolto la mia vita”.

