Elena D’Amario, corpo di ballo Amici/ Talento incredibile al servizio del programma

Elena D’Amario è nel corpo di ballo di Amici 18. La ragazza nasce a Pescara il 17 giugno del 1990 per vivere a Francavilla coi genitori e una sorella maggiore. A soli dieci anni inizia a prendere lezioni di danza e da quel momento non si ferma più, fino ad arrivare in televisione nel 2008 col Ballo delle Debuttanti condotto da Rita Dalla Chiesa e vincendo l’edizione con la sua squadra Pop. Solo un anno dopo arriva nel Talent Show più amato e seguito della televisione italiana, Amici di Maria De Filippi, voluta soprattutto dal professore e coreografo Steve La Chance. In quella stessa edizione ricordiamo Stefano De Martino, Emma Marrone (che vinse) ed Enrico Nigiotti, col quale la stessa Elena ebbe una relazione per tutta la durata del programma e che si eliminò dalla trasmissione per far restare la sua amata ballerina. Nigiotti ci aveva visto lungo, però, ed Elena pur non vincendo il programma entra tra le favorite delle compagnie di danza: dalla squadra luna del pomeridiano, alla squadra blu del serale, arriva a ballare durante una delle puntate con due componenti della Parsons Dance Company e alla sua uscita ottiene una Borsa di Studio proprio dal fondatore della stessa scuola David Parson. A quel punto parte immediatamente per New York e diventa in poco tempo prima ballerina internazionale della compagnia, girando per il mondo.

Elena D’Amario, Amici: la carriera della ragazza

Non è finita qui ovviamente la carriera di Elena D’Amario: si torna sempre dove si è stati bene e nella casa di Maria De Filippi ad Amici ha provato emozioni fantastiche. La ballerina torna infatti nel 2019 fortemente voluta dalla conduttrice come professionista nel corpo di ballo della trasmissione. Ricordiamo, inoltre, che la ballerina ha partecipato ad alcuni video musicali, come nel 2010 quello di Libera nel mondo del suo ex amore Enrico Nigiotti, nel 2011 Io son per te l’amore di Emma Marrone, Tensione evolutiva di Jovanotti nel 2013 e infine Uno di questi giorni di Nek nel 2016. Insomma, la carriera di Elena ha avuto una eccezionale evoluzione e ancora oggi continua a far sognare (ed innamorare) numerosi ragazzi e talenti che la incontrano e passano per l’amatissimo talent di canale cinque.

