Eleonora Arosio, professoressa de L’Eredità/ “Avrò un maschietto e Flavio Insinna…”

Chi non conosce la bella Eleonora Arosio? Sicuramente non c’è bisogno di presentazioni quando si parla di lei visto che ogni sera entra nelle nostre case nei panni della professoressa de L’Eredità. Per lei è arrivato il momento di chiudere un anno importante e non solo in termini di successo ottenuto con il suo lavoro ma anche nella vita privata visto che a giugno avrà modo di abbracciare il suo primogenito. L’annuncio della sua gravidanza è arrivato qualche mese fa proprio a L’Eredità quando la bella professoressa si è resa protagonista di una “gaffe” tutta da ridere quando Flavio Insinna le ha chiesto chi fosse il padre del bambino e lei ha risposto con un laconico “non lo so”. Eleonora non solo sa bene che il padre è il suo compagno ma continua a tenerlo al sicuro dai riflettori, proprio come vuole lui, e anche per l’intervista rilasciata a DiPiù Tv ha deciso di posare da sola con il suo pancione.

IL RUOLO DI FLAVIO INSINNA E IL RITORNO A LAVORO…

Proprio alle pagine del settimanale, la professoressa de L’Eredità Eleonora Arosio confida alcuni dettagli della sua vita a cominciare dal fatto che il suo bambino nascerà a giugno e che sarà un maschietto: “Il termine della gravidanza è a giugno inoltrato e se tutto andrà bene e continuerò a stare bene registrerò tutte le puntate de L’Eredità fino al 2 giugno”. Non ha intenzione di lasciare il suo posto a Rai1 la bella Eleonora e nella stessa intervista rivela anche di non sapere se sarà confermata o meno dai vertici dell’azienda ma che sarà lieta di tornare al suo posto a settembre se arriverà un nuovo incarico per lei. Proprio riguardo all’atmosfera che si è creata nel programma, è sempre lei a rivelare: “Il cast de L’Eredità è come una grande famiglia, e sono tutti in trepidante attesa di questo bambino. Lo stesso Flavio Insinna mi ha detto che sarà uno zio premuroso per lui”.

